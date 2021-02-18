Yeni normali masaya yatırdılar

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), Turkish Women’s International Network (TurkishWIN), UPS ve EBRD’nin paydaşlığında kurulan Kadın Liderlik Platformu’nun 6.Kadın Liderlik Platformu Zirvesi Yönetim Kurulunda Kadın Derneği YKKD işbirliğiyle bu yıl çevrimiçi olarak düzenlendi.

Özel sektörde kadın istihdamını ve liderliğini artırmak üzere çalışan tüm kurumsal liderlerin, kendi aralarında fikir ve deneyim paylaşımında bulunmalarını sağlayarak bu konuda farkındalık yaratmayı hedefleyen Kadın Liderlik Platformu Zirvesi’nde fikir önderleri, iş dünyasının üst düzey temsilcileri ve insan kaynakları direktörleri buluştu. “Yeni Normalde Kapsayıcılık” konulu zirvenin açılış konuşmalarını KAGİDER Başkanı Emine Erdem, UPS Türkiye Genel Müdürü Burak Kılıç, TurkishWIN Kurucusu Melek Pulatkonak ve EBRD Türkiye Başkan Vekili Şule Kılıç yaptı.

KAGİDER Başkanı Emine Erdem, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Ekonomik dinamiklerin dayandığı tüm veriler, kadının istihdam ya da girişimcilik yoluyla ekonomiye katılımının ülkemizin ‘2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi içinde yer alma’ hedefinin temel taşını teşkil ettiğini göstermekte. Ancak 2023 yılında kadınların istihdama katılımı için belirlenmiş olan %41’lik hedeften çok gerideyiz, mevcut katılım ne yazık ki %26’ya inmiş durumda… Ekonomilerin yeniden toparlanma sürecinde olduğu bir yılın içindeyiz. Bu dönemde kadın istihdamının özellikle desteklenmesi gerekiyor. Bu alanda kazandıklarımızı kaybetmemeliyiz. Geriye değil ileri gitmeli, yeniden toparlanma sürecine kadınları dâhil edebilmeliyiz. Kadınların bütün potansiyelleriyle ve eşit olarak katıldıkları bir toplumsal kalkınma sürecinde başta ekonomi olmak üzere her alanda daha fazla değer üreteceğimizi ve hedeflerimize doğru daha hızlı koşacağımızı unutmamalıyız.”

UPS Türkiye Genel Müdürü Burak Kılıç, konuşmasında şunları söyledi:

“UPS olarak kadın liderliği konusunda etkili programlar geliştirmeye ve uygulamaya çalışıyoruz. Pandemi döneminde de kadın çalışanlarımızı desteklemekle beraber hem yönetim kurulunda hem de operasyonlarımızda kadın lider oranını yükseltmeyi hedefliyoruz. Ayrıca kadın girişimcileri destekleyerek hem onların işini büyütecek hem de istihdam yaratmalarına katkı sağlayacak Kadın İhracatçı Programı’nı 2 yılı aşkın süredir gerçekleştiriyoruz. Tek kanatlı kuş nasıl uçamazsa kadınların ekonomiye katkı sağlamadığı ülkelerin de sağlıklı büyümeleri mümkün değil. Kadınların potansiyellerini ve ekonomiye katılımını artırmak için hep birlikte yürümeye devam edeceğiz.’’

TurkishWIN Kurucusu Melek Pulatkonak yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

Pandeminin getirdiği fırsatlar ve riskler küresel. McKinsey’in 2020 yılında paylaştığı Women Matter raporuna göre, pandeminin etkisiyle, Amerika’da her dört kadın lider ya da yöneticiden biri iş hayatından çekilme ya da bırakma kararını verme noktasında. Kurumların çeşitlilik ve kapsayıcılık çalışmalarının lokomotifi olan bu lider kadınları kaybedemeyiz, kaybetmemeliyiz. Onlar çalışan diğer kadınların rol modelleri, kurumlarda karar mekanizmalarında fırsat eşitliğinin bekçileri ve yönetim kurulu ve takımlarında kadınlara yer açan liderler. Bu dönemde, KAGİDER, Yönetim Kurulunda Kadın, TurkishWIN, BinYaprak, Kadın Liderlik Platformu gibi topluluklara çok büyük işler düşüyor. Zaman kurumunuzda kadın lider kaybında sıfır tolerans prensibini oluşturma zamanı. Zaman biz olma zamanı ve geçen seneki zirvemizde konuştuğumuz gibi, ego sistemden eko sisteme geçme zamanı. Kadın ve erkek, tüm yöneticileri, pandemi sonrası geleceği – Yeni Normalde Kapsayıcılığı”- şekillendirmek için bugünden gerekli adımları atmaya davet ediyoruz.”

EBRD Türkiye Başkan Vekili Şule Kılıç ise şöyle konuştu:

Covid-19 krizi ile beraber ekonomiye katılmakta ve çalışma hayatında tutunmakta zaten zorlanan kırılgan gruplar, pandemi ekonomisi şartlarında artık daha dezavantajlı hale geldiler. Bu grupların en başında gelen kadınlar ise herkes gibi sağlık ve güvenlik endişesiyle başladıkları bu süreçte en fazla gelir kaybı ile karşı karşıya kalan gruplar arasında oldular. Biz EBRD olarak, kadınların ekonomiye katılımını yeni strateji dönemimiz olan 2021-2025 arasında pandemi lensiyle ele alarak Fırsat Eşitliğinin ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Güçlendirilmesi Stratejimizin öncelikleri doğrultusunda Türkiye dahil olmak üzere faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin kapsayıcılık politikalarını özel sektör eliyle desteklemeye devam edeceğiz. Sürdürülebilir büyüme için fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi öncelikli hedefimiz. Bu doğrultuda, KLP paydaşlarımız ile yakın işbirliği içinde Türkiye’nin kapsayıcılık gündeminin nabzını tutmayı ve kadın istihdamı için çalışmayı kararlılıkla sürdüreceğiz. ”

17-18 Şubat 2021 tarihlerinde iki gün süren zirve kapsamında “Covid19 Krizinin Ana Trendleri”, “Yeni Normalde Fırsatlar”, “Yeni Normalde Yönetimde Kadın”, “Yeni Normalde Evde Çalışma Destekleri” ve “Küresel İyi Örnekler” başlıklı paneller düzenlendi.

Panellerde moderatör olarak sırasıyla EBRD Türkiye Kapsayıcı Politikalar ve Yatırımlar Lideri Mehmet Üvez, KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Esra Bezircioğlu, Yönetim Kurulunda Kadın Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Selen Kocabaş, UPS Türkiye Müşteri Tecrübe Merkezi Müdürü Merve Mut Tatlı ve TurkishWIN Kurucusu Melek Pulatkonak yer aldı.

Zirveye konuşmacı olarak ise; UNDP Türkiye Temsilci Yardımcısı Seher Alacacı, TÜSİAD Genel Sekreteri Ebru Dicle, UNFPA Türkiye Temsilci Yardımcısı Zeynep Başarankut, Ford Otosan İnsan Kaynakları Direktörü Ali Rıza Aksoy, McKinsey & Company Ortağı Ezgi Demirdağ Saydağ, Arçelik A.Ş. İnsan Kaynakları Direktörü Buket Çelebiöven, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Beymen Group CEO Elif Çapçı, Pfizer Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Serra Uluışık, P&G Türkiye ve Kafkasya İnsan Kaynakları Direktörü Berna Yener Aksu, UN Women Head of Women’s Entrepreneurship Accelerator Secretariat Meral Güzel, ING Türkiye İnsan Kaynak Genel Müdür Yardımcısı Meltem Kalender Öztürk katıldı.