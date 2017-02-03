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Yeni Pazarlama Direktörü göreve başladı

Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden Şölen, Pazarlama Direktörlüğü görevine Yavuz Feyzioğlu’nu getirdi. Feyzioğlu; Biscolata, Ozmo, Luppo, Milango, Boombastic, gibi markaları bünyesinde bulunduran Şölen’in pazarlama çalışmalarından sorumlu olacak.

Yeni Pazarlama Direktörü göreve başladı
Ayşegül Yıldız yazıyor - Çikolata ve çikolatalı ürünlerde Türkiye’nin önde gelen firmaları arasında yer alan Şölen’in pazarlama departmanına Yavuz Feyzioğlu atandı. Feyzioğlu; Biscolata, Ozmo, Luppo, Milango, Boombastic, gibi markaları bünyesinde bulunduran Şölen’in pazarlama çalışmalarından sorumlu olacak.

Şölen’de Pazarlama Direktörü olarak göreve başlayan Yavuz Feyzioğlu Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü’nden mezun oldu. HEC Business School Paris’te Pazarlama Master Programını tamamlayan Feyzioğlu, kariyerine Unilever Türkiye bünyesinde Marka Müdür Yardımcısı olarak başladı. Ardından sırasıyla Unilever Türkiye’de Kıdemli Müdür Yardımcısı, İtalya Milano’da Global Marka Müdürü ve Türkiye’de Kıdemli Marka Müdürü görevlerini yürüttü. Yavuz Feyzioğlu, 2012-2017 yılları arasında Diageo’da Grup Marka Müdürü ve Pazarlama Müdürü görevlerinde bulundu.


 
 
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Anahtar Kelimeler:
şölenin Yeni Pazarlama Direktörü
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