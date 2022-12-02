Yeni Sezonun Öne Çıkan Koleksiyonları

Modern, cesur ve zamansız tasarımları ile Suwen pijama koleksiyonu, her yaş, beden ve tarzdaki kadınların tercihi olmaya aday.

Önden düğmeli gömlek tarzı pijama üstleri, bol ve şık pijama altları, farklı kumaş ve tarzlarıyla sokak stilini ev düzenine taşıyor. Yumuşak ürün dokusu, zarif-rahat tarzı ve geniş beden aralıklarıyla sezonun pijama modası yine göz dolduruyor.

Frida Maskülen Pijama Seti İle Rengarenk Bir Uyku

20. yüzyılın en ikonik sanatçılarından Frida Kahlo’nun eşsiz tablolarının renkleriyle harmanlanan Frida maskülen pijama seti rahat kol kesimi ve gömlek formundaki düğmeli pijama üstü ile içinizdeki renkleri üstünüzde hissetmenizi sağlayacak.

Frida maskülen pijama setini, aynı desendeki Frida Long Morning Gown sabahlığı ile de kombinlemek mümkün.

Gisela Maskülen Pijama Takımı ile Şık Bir Uyku

Turuncunun en tatlı tonu ile sonbahar ve kış modasına hazır olun! Yakasındaki ve kol & paçalarındaki turuncu desenleri ön plana çıkaran mavi renk şeritler; gömlek formundaki pijama üstü ve özel kesimi ile pijama altı… Gisela Maskülen Pijama Takımı; desenleri ve renk tonları bu sezonun en ikonik takımlarından.

Alessia Maskülen Pijama Takımı ile Nude Sıcak Tonlar

Zarif ve şık... Alessia Maskülen Pijama takımı, lila üzeri yeşil & gri çiçek desenli tasarımı, önden düğmeli uzun kollu gömlek formundaki pijama üstü, bol kesim rahat pijama altı, yaka, kol ve paça detaylarındaki lacivert biye detayları ile bu sezonu hem şık hem de çok rahat geçireceksiniz.

Bloom Maskülen Pijama Takımı ile Şık ve Sıcak Bir Uyku

Mevsim değişikliklerini yeni pijama takımına taşıyan Suwen, çiçekli deseni, mavi renk tonuyla sezonu karşılıyor. Kol ve paçasında yer alan dantel detayları, dökümlü tarzı, beyaz düğmeli gömlek formuyla şık ve sıcak bir uyku sizi bekliyor.

Snoop Maskülen Pijama Takımı ile Şık ve İddialı

Şık ve iddialı kadınların tarzına göre tasarlanan Snoop pijama takımı, kırmızı üzeri puantiye ve çizgili çapraz desen kullanımı, önden düğmeli gömlek formu tasarımı ve rahat pijama altıyla ev giyiminizde iddialı şıklık yaratıyor. Dökümlü yumuşak dokusu, kırmızı üzeri geometrik desenleriyle uyurken bile şık görünmek isteyen kadınlar için özel olarak tasarlandı.

Valeria Pijama Takımı ile Zarafet

Desenli ve zarif tasarımlı Valeria Pijama Takımı, siyah üzeri çiçek desenli pijama altı, düz siyah V yaka, omuz kısımları dantel detaylı, volanlı kısa kollu pijama üstü ile uyku ve ev giyiminde şık konfor sunuyor.