Yeniden başkan

Müberra Eresin, ikinci kez Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı oldu. Türkiye’de turizm sektörünün en köklü ve en büyük temsilcilerinden TÜROB’un 24. Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün Swissotel The Bosphorus Hotel’de gerçekleştirildi. Seçimli genel kurulda tek liste ile seçime gidilirken, oylama sonucunda TÜROB’un yönetim kurulu belli oldu. Genel Kurul sonrası toplanan yönetim kurulu, Müberra Eresin’i yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçti. Böylece TÜROB’da ikinci Eresin dönemi başlamış oldu. Armin Zerunyan, Hediye Güral Gür ve Taner Yallagöz başkan yardımcılıklarına, İsmail Taşdemir de profesyonel Genel Sekreterlik görevine devam edecek. Divan Türkiye Genel Müdürü Murat Tomruk da TÜROB Yönetim Kurulu Koordinatörü oldu.
TÜROB Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:
Müberra Eresin (Başkan) – Eresin Hotels/Eresin Turizm
Armin Zerunyan – Hilton Türkiye
Ayhan Hacıbektaşoğlu – Barın Hotel
Banu Dedeman – Dedeman Türkiye
Hediye Güral Gür – NG Otelleri
Kasım Zoto - Armada Hotel
Levent Erdoğan – My Dora Hotel
Murat Tomruk (Yönetim Kurulu Koordinatörü) -Divan Türkiye
Mustafa Topaloğlu – All Seasons Hotel
Nuri Kalyoncu – Point Türkiye
Recep Arifoğlu – Radisson Otelleri
Taner Yallagöz – Yaşmak Otelleri
Temel Aygün – Titanic Türkiye
Uğur Talayhan – Swissotel The Bosphorus
Uygar Koçaş – Le Meridien Etiler
Ziya Cihan – WOW İstanbul Hotel