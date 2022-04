Yeniden başkan

Müberra Eresin, ikinci kez Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı oldu. Türkiye’de turizm sektörünün en köklü ve en büyük temsilcilerinden TÜROB’un 24. Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün Swissotel The Bosphorus Hotel’de gerçekleştirildi. Seçimli genel kurulda tek liste ile seçime gidilirken, oylama sonucunda TÜROB’un yönetim kurulu belli oldu. Genel Kurul sonrası toplanan yönetim kurulu, Müberra Eresin’i yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçti. Böylece TÜROB’da ikinci Eresin dönemi başlamış oldu. Armin Zerunyan, Hediye Güral Gür ve Taner Yallagöz başkan yardımcılıklarına, İsmail Taşdemir de profesyonel Genel Sekreterlik görevine devam edecek. Divan Türkiye Genel Müdürü Murat Tomruk da TÜROB Yönetim Kurulu Koordinatörü oldu.



TÜROB Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Müberra Eresin (Başkan) – Eresin Hotels/Eresin Turizm

Armin Zerunyan – Hilton Türkiye

Ayhan Hacıbektaşoğlu – Barın Hotel

Banu Dedeman – Dedeman Türkiye

Hediye Güral Gür – NG Otelleri

Kasım Zoto - Armada Hotel

Levent Erdoğan – My Dora Hotel

Murat Tomruk (Yönetim Kurulu Koordinatörü) -Divan Türkiye

Mustafa Topaloğlu – All Seasons Hotel

Nuri Kalyoncu – Point Türkiye

Recep Arifoğlu – Radisson Otelleri

Taner Yallagöz – Yaşmak Otelleri

Temel Aygün – Titanic Türkiye

Uğur Talayhan – Swissotel The Bosphorus

Uygar Koçaş – Le Meridien Etiler

Ziya Cihan – WOW İstanbul Hotel