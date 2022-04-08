Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner25
Yeniden başkan
Yeniden başkan
İDMİB'de Güven dönemi
İDMİB'de Güven dönemi
DOĞA sponsoru oldu
DOĞA sponsoru oldu
En iyi İşveren ödülü aldı
En iyi İşveren ödülü aldı
İhracat bu ay çifte rekora ulaştı
Bu ay çifte rekora ulaştı

Yeniden başkan seçildi, ilk mesaj birlik oldu

İHKİB Olağan Genel Kurulu'ndaki seçimde, Mustafa Gültepe'nin listesi 1055 oyla yarışı önde tamamladı. Mustafa Gültepe yeniden İHKİB Başkanlığına seçildi.

Yeniden başkan seçildi, ilk mesaj birlik oldu

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (İHKİB) Başkanlığına Mustafa Gültepe yeniden seçildi. İHKİB Olağan Genel Kurulu'ndaki seçimde, Mustafa Gültepe'nin listesi 1055 oyla yarışı önde tamamladı.

Yarış bittiğini belirten Mustafa Gültepe, "Hazır giyim ihracatçısının büyük bir olgunlukla tercihini ortaya koyduğunu söyledi. Şimdi çalışma ve birlik zamanı. Bizi geleceğe taşıyacak büyük dönüşüm için yola çıkıyoruz. Orta vadede kilogram birim fiyatımızı 40 dolara, ihracatımızı 40 milyar dolara çıkarma hedefini önümüze koyduk. Bütün çalışmalarımızı bu temelde kurguluyoruz. Yenilikçi, üretici, küresel rekabet gücü çok daha yüksek bir sektör inşa ediyoruz. Sektörü sürdürülebilir yeşil üretim, dijital tedarik ve değer zinciri temelinde yeniden konumlandırıyoruz. Değişen ortamda daha fazla yer edinmek; kalıcı olmak için çalışıyoruz. Yeni vizyonumuzla ihracatçılarımıza daha çok dokunacağız, daha çok destekleyeceğiz ve tüm sektörü dönüştüreceğiz." dedi.

İşte İHKİB'in Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu'nun asil ve yedek üyeleri...

HKİB Yönetim Kurulu

Başkan

Mustafa Gültepe

Asil Üyeler

Urfi Akbalık

Jale Tunçel

Mustafa Paşahan

İsmail Kolunsağ

Nejdet Ayaydın

Selçuk Mehmet Kaya

Nazım Kanpolat

Hikmet Ünal

Barış Eraslan

Mithat Samsama

Yedek Üyeler

Ayhan Onat

Nuri Yüksel

Haldun Bozdemir

Kübra Orakçıoğlu

Mustafa Akçay

Hilal Suerdem

Gülsen Azimi

Gülsen Kayabaşı

Bünyamin Yevlal

Mahmut Ekmen

İHKİB Denetim Kurulu

Asil Üyeler

Ercan Hardal

Burak Tanrıverdi

Okyay Mızrak

Yedek Üyeler

İlker Karataş

Celil Ayan

İbrahim İsaoğlu

İlgili Galeriler
Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1