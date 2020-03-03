Yıldız Holding Komili'yi kime sattı?

Türkiye’de son dönemde yatırımlarını artıran Japon şirketler arasına bir dev daha katıldı. Japonya’nın en büyük kağıt ve karton üreticilerinden Daio Paper Corp, Yıldız Holding ile el sıkıştı.

Japon devi, Yıldız Holding’in hijyen ürünleri üreticisi Özen Kişisel Bakım Ürünleri Üretimi A.Ş.'nin tüm hisselerini satın aldı. Japon şirketin resmi sitesinde yer alan açıklamada Daio, Komili markasının sahibi Özen Kişisel Bakım Ürünleri şirketini devralmak için 26.5 milyon dolar yani 165 milyon lira ödeyecek. Nisan ayında satış sürecinin tamamlanması bekleniyor.



2 milyar dolarlık cirosu var

1998 yılında kurulan Özen, bebek bezi, ıslak mendil, banyo malzemeleri ve diğer hijyen ürünlerini üretiyor ve satıyor. Bir üretim tesisi bulunan Özen’i alan Japon şirketi ise alanında en büyük firmalardan biri. 1943 yılında İkinci Dünya Savaşı’nın ortasında kurulan Japon şirketinin yıllık satışları 2 milyar doların üzerinde. 3 bin 400’e yakın çalışanı olan şirketin hisseleri Tokyo ve Osaka borsalarında işlem görüyor. Japonya’nın dördüncü büyük kağıt üreticisi olan ve Coo.n markasıyla tanınan Daio, iç pazarının yüzde 6’sını kontrol ediyor. Dünya/Kerim Ülker