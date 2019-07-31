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Yılın en çekici işverenleri açıklanacak

Her sektörden profesyonele, akademisyene, araştırmacıya, girişimciye ilham vermeye devam eden People Make The Brand Konferansı’nda bu yıl; küresel iş iklimine damgasını vuran belirsizlikler döneminde, şirketler için en kritik sermaye türü olan psikolojik sermaye ve 4 bileşeni, işveren markası perspektifiyle masaya yatırılacak.

Yılın en çekici işverenleri açıklanacak
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Konferansta, önümüzdeki yıllarda iş dünyasının önemli konularının başında yer alacak ve şirketlerin sürdürülebilirliklerini etkileyecek olan “psikolojik sermaye” konusu; “umut, iyimserlik, özyeterlilik, yılmazlık” bileşenleriyle alanında uzman isimler tarafından ele alınacak. 

İşe ve insana dair yepyeni trendlerin yanı sıra Universum – Türkiye’nin En Çekici İşverenleri araştırmalarının sonuçları da dünya karşılaştırmaları ile paylaşılacak.

Yılın En Çekici İşverenleri Açıklanacak

Türkiye’nin önde gelen 50 üniversitesinden 64.967 öğrenci ve 18.338 genç profesyonelle toplamda 60’dan fazla ülke içinde en yüksek katılımla gerçekleşen ve 7.si tamamlanan Universum Türkiye’nin En Çekici İşverenleri 2019 Araştırması, gençlerin istihdama bakışı, sektörlerle, şirketlerle ilgili algıları ve iş yaşamına dair beklentileriyle ilgili önemli ipuçları sunuyor.

People Make The Brand Campus

Geçen yıl ilki yapılan ve yoğun ilgi gören People Make The Brand Campus, bu yıl da konferans kapsamında öğrencilerin katılımına açık olacak. People Make the Brand, Campus’ta 200 üniversite öğrencisini bir araya getirecek.

Garanti Bankası’nın ana sponsorluğu ve Universum’un katkısıyla Dinamo Danışmanlıktarafından düzenlenen People Make The Brand, 29 Kasım 2019’da Fairmont Quasar İstanbul’da iş dünyasının yöneticilerini 7. kez ağırlayacak.

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People Make The Brand KonferansıUniversum Türkiye’nin En Çekici İşverenleri 2019 Araştırması
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