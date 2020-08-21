118 ülkede 6 bin 100’den fazla otele sahip, farklı kategori ve hizmet sınıflandırmasına göre 19 markayı bünyesinde barındıran Hilton’un 100’üncü yıl dönümünde Hilton Garden Inn İstanbul Beylikdüzü, Türkiye’ye en anlamlı ödülleri kazandırdı.

100’ÜNCÜ YILIN EN DEĞERLİ ÖDÜLÜ

Amerikalı bir otelci ve Hilton Hotels zincirinin kurucusu olan Conrad Hilton adına verilen “Dünyanın en iyi ikinci Hilton Garden Inn Hoteli” ödülü “Conrad Achievement Award” Türkiye’den Hilton Garden Istanbul Beylikdüzü’ne verildi.

Hilton Markası’nın 100. yılı sebebiyle bu anlamlı yılda “Yılın Genel Müdürü” ve otelin başarılı satış direktörü Deniz Aktaş ile “Yılın Satış Direktörü” ödüllerini de ülkemize getirmeyi başaran Hilton Garden Inn Istanbul Beylikdüzü’nün Genel Müdürü Ertuğrul Uzak, yıllardır süregelen bu başarıların arkasında, muhteşem bir takım, marka ve yatırımcı uyumu olduğunu söyledi. Uzak, açıklamasının devamında “Emeği geçen tüm takım çalışanlarımıza, marka direktörlerimize ve yatırımcımıza sonsuz teşekkürler” diyerek, yeni tip koronavirüs Covid-19 sürecinde elde edilen bu başarının turizm camiası için bir motivasyon kaynağı olmasını dilediğini belirtti.

2017 YILINDAN BERİ ART ARDA GELEN ÖDÜL

2017 yılında da, Hilton Garden Inn otelleri arasında, gelirdeki oransal artış, oransal karlılık, misafir memnuniyeti, liderlik, yatırımcı ve takım çalışanı memnuniyeti gibi daha birçok kritere göre yapılan değerlendirmede Ertuğrul Uzak dünyada ‘Yılın genel müdürü seçilmiş’ ve bu ödülü ülkemize kazandırmıştı.

2018 yılında da Avrupa, Rusya, Afrika ve Orta Doğu bölgelerinde faaliyet gösteren Hilton Garden Inn Otelleri arasında BİRİNCİ, dünyada ise İKİNCİ seçilen Hilton Garden Inn Istanbul Beylikdüzü, aynı yıl küçük farkla yılın en iyi genel müdürü ödülünü kaçırmış ancak dünyanın en iyi ikinci genel müdürü ödülünü Ertuğrul Uzak ile ülkemize kazandırmıştı.

Pandemiden dolayı buruk bir sevinç yaşadıklarını kaydeden Ertuğrul Uzak, bu gurur verici başarının sektörde görünür kılınması sayesinde umutları yeşertecek haberlerin daha çok verilmesi gerektiğini ifade etti.

YENİ OTELLER VE ULUSLARARASI ÖDÜLLER

Hilton’un orta ölçekli pazarda hizmet veren ödüllü markası Hilton Garden Inn, Türkiye’de 2017, 2018 ve 2019 yıllarını yeni otel açılışları ve uluslararası ödüller ile geçirdi. Kendini dünyanın en misafirperver şirketi olma misyonunu yerine getirmeye adamış olan Hilton, 100 yıllık tarihinde 3 milyardan fazla misafir ağırlamış, 2019 Dünyanın En İyi İşverenleri listesinde en üst sırada yer almış ve Dow Jones Sürdürülebilir Endeksinde 2019 Küresel Endüstri Lideri seçilmiştir.

ERTUĞRUL UZAK’IN KARİYERİ

Ertuğrul Uzak turizm sektöründeki kariyerine 1990’lı yılların ortalarında Türkiye’nin önemli turizm kentlerinden olan Kuşadası’nda başladı. Yaklaşık 21 yıldır otel sektöründe olan Ertuğrul Uzak; 2010 yılına kadar resort otellerde, ön büro, satış ve pazarlama yöneticiliği, yiyecek & içecek yöneticiliği, operasyon müdürlüğü gibi pozisyonlarda görev yaptı. 2011 yılından itibaren ise şehir otelciliğine yönelen Uzak, Karadeniz bölgesinde, bir tanesi Hilton markası olmak üzere toplamda 3 otelin açılışından itibaren Genel Müdür olarak başarıyla görev yaptı. 2016 yılının şubat ayından itibaren ise Hilton Garden Inn Istanbul Beylikdüzü otelinde genel müdür olarak görevine devam ediyor.