Yılın inovatif markası ödülünü aldı

İPRAGAZ’IN MÜŞTERİ DOSTU UYGULAMASI iPApp’a İNOVASYON ÖDÜLÜ

Türkiye enerji sektörünün teknoloji alanında da öncüsü olan İpragaz, LPG sektörünün en inovatif markası seçildi. Türkiye Marka ve Kariyer etkinlikleri kapsamında bu yıl 2’ncisi düzenlenen Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri’nde İpragaz, online sipariş ve sadakat platformu iPApp ile “LPG Sektörü Müşteri Odaklı Yılın En İnovatif Markası” ödülüne layık görüldü.

Başlattıkları dijital dönüşüm yolculuğu ile yenilikçi uygulama ve sistemleri geliştirmeye devam ettiklerini belirten İpragaz CEO’su Eyüp Aratay, “iPApp, bizim dijitalleşme stratejimiz doğrultusunda hayata geçirdiğimiz bir uygulama. Müşteri merkezli inovasyon yaklaşımıyla geliştirdiğimiz ve sektörde bir ilk olan iPApp, sipariş zamanının belirlenebilmesi, en yakın bayinin seçilmesi ve hızlı sipariş verilmesinin yanında müşterilerine birçok kolaylık ve fırsatı birlikte sunuyor. Dijitalleşme alanında sektöre yeni bir anlayış getiren iPApp ile sektörün inovatif markası seçilmek bizler için ayrı bir mutluluk” dedi.

Türkiye Marka ve Kariyer etkinlikleri kapsamında bu yıl 2’ncisi düzenlenen Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri’nin kazananları belli oldu. İş ve sanat dünyasında fark yaratan, başarılı çalışmalar gerçekleştiren kişi ve kurumlara verilen ödüller, 15 Kasım’da düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu.

Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri Komitesi ve Jürisi tarafından markaların faaliyet gösterdiği alanlardaki başarısı, vizyonu ve toplumsal konulara bakışı ile sosyal sorumluluk kapsamında üstlendiği roller gibi çeşitli kriterler üzerinden yapılan titiz değerlendirmelerin sonucunda İpragaz, LPG sektörünün en inovatif markası seçildi. İpragaz; müşteri dostu online sipariş ve sadakat platformu iPApp ile Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri’nde “LPG Sektörü Müşteri Odaklı Yılın En İnovatif Markası” ödülünü aldı.

“iPApp, dijitalleşme noktasında sektöre yeni bir anlayış getirdi”

Dijitalleşme noktasında attıkları adımların, önemli ödüllerle taçlandırılmasının kendilerini, daha fazla yenilikçi, inovatif ürünler geliştirme açısından cesaretlendirdiğini vurgulayan İpragaz CEO’su Eyüp Aratay, şunları söyledi:

“İpragaz olarak, hizmet verdiğimiz her alanda olduğu gibi teknoloji alanında da yeniliklerimiz ile sektörümüze öncülük etmenin gururunu yaşıyoruz. Bugün de Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri’nde müşteri dostu dijital uygulamamız iPApp ile sektörümüzün en inovatif markası seçildik. Uzun ve titiz bir çalışmanın sonucunda geliştirdiğimiz iPApp ile sektörümüze dijitalleşme noktasında yeni bir anlayış getirdik. Tüketiciler ile doğrudan teması sağlayan ve kullanıcılara yüzde 100 bir dijital deneyim yaşatan IPApp, aynı zamanda sahip olduğu özellikler ve sunduğu avantajlarla enerji sektöründe bir ilk olma özelliği taşıyor.

Müşterilerimiz tüp siparişinin yanında İPApp’ı İpragaz otogaz alımlarında da kullanıyor, puan kazanıyor kazandıkları puanları bir sonraki otogaz alımlarında kullanabiliyor. İpragaz olarak IPApp uygulamamız ile biz de müşterilerimize doğrudan ulaşıp, ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş avantajlı fırsatlar ve kampanyalar sunabiliyoruz. 2019 yılı sonunda hayata geçirdiğimiz iPApp ile bugün Türkiye’nin 79 ilinde başarıyla hizmet veriyoruz. Hedefimiz; bunu en kısa sürede ülkemizin tüm noktalarında uygulamak ve ulaştığımız 2 milyonu aşkın müşteri sayısını daha da ileriye taşımak.”