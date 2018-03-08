Yılın Takımı Seramiksan! Yeni Asır Gazetesi’nin düzenlediği “Yılın Spor ve İş Kadınları” ödül töreninde “Yılın Takımı” ödülünü Seramiksan aldı.



Başarılarıyla Bölgesel Lig’den kısa bir sürede Sultanlar Ligi’ne yükselen Seramiksan, Yeni Asır Gazetesinin düzenlediği "Yılın Spor ve İş Kadınları" ödül töreninde "Yılın Takımı" seçildi. Gecede çifte gurur yaşayan Seramiksan’ın Takım Kaptanı Meryem Boz da "Yılın Oyuncusu" seçildi.



Sultanlar Ligi’nde Ege’nin tek temsilcisi olan Seramiksan’ın oyuncuları Meryem Boz, Ceyda Demirhan, Gizem Mısra Aşçı, Müge Örecik ve Işıl Öz ödülü takım adına aldı.



Seramiksan Spor Kulübü As Başkanı Burak Ersoy: “Seramiksan olarak “Yılın Takımı” ve “Yılın Oyuncusu” ödüllerini almak bizim için gurur verici. Bizi bu ödüle layık gören herkese teşekkür ediyoruz. “Yılın Takımı” seçilen Kuğularımızı, teknik ekibimizi ve “Yılın Oyuncusu” seçilen Meryem Boz’u tebrik ediyorum.”