Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner25
İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nden Müsilaj Paneli
Kentin yeni felaketi
Epson’dan tablet ve akıllı telefondan fiş yazdıran POS çözümü
Cepten fiş yazdıran POS
Girişimciye özel fırsat
Girişimciye özel fırsat
İMİB Yönetim Kurulu Başkanı tekrar aday olduğunu açıkladı
Aydın Dinçer yeniden aday
Tebrikler Skoda
Tebrikler Skoda

Yurt dışı yatırımını fabrika kurarak yapıyor

Mobilya sektöründe faaliyet gösteren şirketler arasında bir ilke imza atan Doğanlar Holding, yurt dışı yatırımını fabrika kurarak yapıyor. Doğanlar Holding Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, yıl sonunda üretime başlayacaklarını söylüyor.

Yurt dışı yatırımını fabrika kurarak yapıyor
banner17

Yüzde 100 Doğanlar Holding’in sahip olduğu D Afric Senegal Furniture Sa ile Senegal’de  BİGA isimli yeni bir mobilya markası kuruldu. Doğanlar Holding inşaat şirketi Doğyap tarafından yapılan D Afric Senegal Furniture Sa Mobilya fabrikasının inşaatı Kasım ayında tamamlanacak. 

BİGA markası Doğanlar ailesinin doğduğu yeri tüm dünyaya taşımak adına güçlü bir duruş sergileyen ve köklerinden güç alarak ilerlemeye ve dünyaya açılmaya dikkat çeken bir hikayenin başlangıcı. Biga’nın M.Ö.’ye kadar dayanan tarihi, birçok kültüre ev sahiplik yapmış olması da markanın gücüne gönderme yapıyor. Ayrıca İngilizce "büyük" anlamına gelen "big" kelimesini barındıran marka ismi, aynı zamanda "A" harfi ile Afrika'ya gönderme yapıyor.

Doğanlar ailesinin Çanakkale Biga ilçesinden olmasına ve Afrika kıtasına da gönderme yapan BİGA markası, Afrika’da markalaşma hedefinde ilerliyor.

Şimdilik sadece mobilya üretimi yapılacak olan fabrikada, sektöründe faaliyet gösteren şirketler arasında bir ilke imza atacak. Yatırım 10 milyon dolar tutarında ve 200 işçiye istihdam sağlayacak

Senegal’e hal kanununu da getiren Hal Projesi kapsamında büyük bir başarıya imza atan Doğyap, başarılı ve aynı zamanda sosyal sorumluluk görevi üstlenen bu projeyi farklı Afrika ülkelerine de taşımaya hazırlanıyor. 11 adet hal projesi için teklifler verildi.


 

banner18
İlgili Galeriler
Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
Anahtar Kelimeler:
Mobilya SektörüDoğanlar Holding Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Davut DoğanDoğyapD Afric Senegal Furniture SaSenegalBiga
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1