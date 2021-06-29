Yurt dışı yatırımını fabrika kurarak yapıyor

Yüzde 100 Doğanlar Holding’in sahip olduğu D Afric Senegal Furniture Sa ile Senegal’de BİGA isimli yeni bir mobilya markası kuruldu. Doğanlar Holding inşaat şirketi Doğyap tarafından yapılan D Afric Senegal Furniture Sa Mobilya fabrikasının inşaatı Kasım ayında tamamlanacak.

BİGA markası Doğanlar ailesinin doğduğu yeri tüm dünyaya taşımak adına güçlü bir duruş sergileyen ve köklerinden güç alarak ilerlemeye ve dünyaya açılmaya dikkat çeken bir hikayenin başlangıcı. Biga’nın M.Ö.’ye kadar dayanan tarihi, birçok kültüre ev sahiplik yapmış olması da markanın gücüne gönderme yapıyor. Ayrıca İngilizce "büyük" anlamına gelen "big" kelimesini barındıran marka ismi, aynı zamanda "A" harfi ile Afrika'ya gönderme yapıyor.

Doğanlar ailesinin Çanakkale Biga ilçesinden olmasına ve Afrika kıtasına da gönderme yapan BİGA markası, Afrika’da markalaşma hedefinde ilerliyor.

Şimdilik sadece mobilya üretimi yapılacak olan fabrikada, sektöründe faaliyet gösteren şirketler arasında bir ilke imza atacak. Yatırım 10 milyon dolar tutarında ve 200 işçiye istihdam sağlayacak

Senegal’e hal kanununu da getiren Hal Projesi kapsamında büyük bir başarıya imza atan Doğyap, başarılı ve aynı zamanda sosyal sorumluluk görevi üstlenen bu projeyi farklı Afrika ülkelerine de taşımaya hazırlanıyor. 11 adet hal projesi için teklifler verildi.



