Yurt taksitleri artık daha kolay ödenebilecek! 

Albaraka Türk Katılım Bankası tarafından hayata geçirilen FinTech girişim kurucusu Insha Ventures, 2021 yılında kullanıma sunduğu dijital senet platformu Semosis’in kapsama alanını giderek genişletiyor. Semosis ile senet oluşturma, yönetme, devretme ve tahsilat süreçlerini dijitalleştiren Insha Ventures, şimdi de yurt ve eğitim kurumlarına senetle ödeme yapma imkânı sunuyor. Bu sayede yurtlar ve eğitim kurumları senetlerini kolaylıkla oluşturup dijital olarak takip edebilirken, öğrenciler ve veliler de banka şubesine gitmeden dijital olarak ödeme yapma seçeneklerine kolaylıkla ulaşabilecek.

ÖZEL YURTLARDAN VE EĞİTİM KURUMLARINDAN YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Semosis Satış ve Büyümeden Sorumlu Kıdemli Yöneticisi Vahdettin Çılgın, sundukları yenilikçi çözüm ve hizmetlerle kullanıcılarının hayatlarını kolaylaştırmanın her zaman en büyük öncelikleri olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: “Türkiye’de bir ilke imza atarak hayata geçirdiğimiz finansal teknoloji ürünümüz Semosis, fiziksel senetlerin dijital ortamdan yönetilmesine ve ödenmesine olanak tanıyor. İnşaat, yapı malzemeleri, tekstil, boya, tarım ve inşaat kooperatifleri alanında faaliyet gösteren şirketlerin yoğun olarak kullandığı Semosis, kurulduğu günden bugüne 6 binin üzerinde kullanıcıya ulaşırken, 4 binden fazla senedin ödemesi Semosis aracılığıyla gerçekleşti. Şimdi ise yurtlar ve eğitim kurumları ile gerçekleştirdiğimiz iş birlikleri sayesinde öğrencilere ve velilere de alternatif bir ödeme seçeneği sunmaya başladık. Bu alanda henüz yeni çalışmaya başlamamıza rağmen özel yurtlardan ve eğitim kurumlarından yoğun ilgi görüyoruz. Insha Ventures olarak, finans dünyasında detaylarla uğraşmak istemeyen ve teferruatlı işlemlerle zaman kaybetmek istemeyen kullanıcılar ve kuruluşlar için yenilikçi hizmetler tasarlamaya devam edeceğiz.”

SEMOSİS PLATFORMU ÜZERİNDEN NELER YAPILABİLİR?

· E-imzanın yürürlüğe girmesiyle birlikte senetleri dijital olarak oluşturma, bununla birlikte ödeme, yönetme ve devretme işlemleri gerçekleştirilebilir.

· Semosis üyelerine, Semosis dışında daha önce herhangi bir şekilde (elle veya bilgisayar ortamında) oluşturulmuş senetlerin sisteme kaydedilerek, yine bankalara alacaklıları tarafından teslim edilmesi durumunda, senet borçluları tarafından online ödeme kolaylığı sunulur

· Semosis ile yeni oluşturulmuş veya sonradan Semosis’e kaydedilmiş senetlerin (bonoların) alacaklıları tarafından devir işlemleri sağlanır.