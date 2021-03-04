Yurtdışında ilk yatırımı yaptı örnek oldu

Fibabanka, Fiba Grubu’nun köklü deneyiminden güç alarak 2018 yılında hayata geçirdiği yatırım ve finansal teknoloji girişimi Finberg ile dünyanın birçok ülkesinden 1 milyona yakın kullanıcısı olan, ödüllü uygulama Invstr’a yatırım yaparak ilk yurt dışı yatırımını gerçekleştirdi.

Girişimcilik ekosistemini destekleyerek inovasyon, dijital ve finansal dönüşüm yatırımlarını hızla büyütmeye devam eden Finberg, bireylerin oyun ve eğitimlerle yatırım dünyasını öğrenmelerini ve buna göre yatırım yapmalarını sağlayan ödüllü uygulama Invstr’a yatırım yaparak adını yurt dışında da duyurdu.

“Girişim ekosistemini genişletmek adına çok önemli bir adım attık”

Finberg’in yurt dışı açılımı ile ilgili açıklama yapan Fibabanka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi, Finberg Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Mert, büyüme stratejilerine uygun olarak Finberg ile yeni alanlara girmeyi hedeflediklerini ve yurt dışındaki finansal ürünlere entegre projeler sunan girişimleri de destekleyeceklerini belirtti. Mert, “Finberg ile sadece yatırım yaparak değil, sektörden çeşitli girişimleri de bir araya getirerek ekosistemi büyütme gayretindeyiz. Yurt dışında Finberg ile yaptığımız bu yatırım hem eriştiğimiz ekosistemi genişletmek hem de ülkemizde yatırımlara bilgi, tecrübe ve network aktarımı açısından çok önemli bir adım. Fibabanka olarak, Fiba Grubu bünyesinde Finberg’i hayata geçirirken girişimlere ortak olmayı ve birlikte yenilikçi finansal ürünler geliştirmeyi hedefliyorduk. Aradan geçen 3 yıl içinde yarattığımız sinerji bize doğru yolda olduğumuzu gösterdi. 2020 yılı itibarıyla, Finberg’in fon büyüklüğünü artırarak ilerlemeye karar verdik” dedi.

Birleşik Ödeme, Getir, BizimHesap gibi yatırımları bulunan Finberg’in Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Elgin: “Son dönemde yatırım teknolojilerine yönelik ilgiyi heyecanla takip ediyorduk. Pandemi dönemi öncesinde başlayan yatırım araçlarına ilgi pandemi döneminde katlanarak arttı. İnsanların yatırım dünyasına giriş bariyerini düşürmek çok önemli ama bu alanda inanılmaz bir bilgi eksikliği de var. Invstr, sadece bir yatırım platformu olarak değil, insanlara sunduğu eğitim olanakları ve kullanıcı deneyimiyle dikkatimizi çekti” dedi.

Invstr Kurucusu Kerim Derhalli de Finberg’in şirketlerine yatırımı ile ilgili şöyle konuştu: “Invstr olarak, Finberg'i yatırımcımız olarak aramızda görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Finberg’in desteği ile birinci sınıf Türk teknik uzmanlığını, finansal eğitimin yaygınlaştırılmasına yardımcı olmak ve daha akıllı yatırımları teşvik etmek üzere dünyanın geri kalanına ihraç ediyoruz. Finberg ekibiyle çalışmak bizler için büyük bir zevk..”

Invstr Hakkında:

İnsanların oyunlarla ve eğitimle yatırım dünyasını öğrenmesini ve yatırım yapmasını sağlayan ödüllü bir uygulama olan Invstr, Fantasy Finance® ile herhangi bir risk içine girmeden yatırım alanında hisse senetlerinden kripto paralara kadar birçok konunun öğrenilmesini sağlıyor. Invstr, kendini gerçek dünyada yatırıma geçmeye hazır hisseden kullanıcılara $1 gibi düşük bir tutarla yatırım fırsatı sunuyor. Finansal bilgiye erişimi demokratikleştiren ve finansal okur yazarlığı yaymayı amaçlayan Invstr dünyanın birçok ülkesinden 1 milyona yakın kullanıcıya sahip.

Fibabanka Hakkında:

Fiba Grubu bünyesine 27 Ekim 2010 tarihinde katılan Fibabanka, ‘Anlarız hızla, çözeriz hızla’ yaklaşımı ve müşterilerinin ayağına giden banka anlayışıyla hizmet vermektedir. Fibabanka, İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya başta olmak üzere Türkiye’de Kurumsal, Ticari, KOBİ, Bireysel, Tarım ve Özel Bankacılık alanlarında faaliyet göstermektedir. Fibabanka, müşterilerinin hayatına değer katarak, dijital teknolojilerine yaptığı yatırımlarla, müşteri deneyimini mükemmelleştirmeye odaklanmaktadır. Hızlı ve kolay bankacılık çözümlerini Fibabanka Mobil ve İnternet Bankacılığı kanalları, 444 88 88 Telefon Bankacılığı, fibabanka.com.tr ve şubeleri aracılığıyla ulaştıran Fibabanka, her geçen gün geliştirdiği farklı sektörlerdeki iş ortaklıkları ile de birçok noktada finansal çözümler sunmaktadır.