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Zanha Grup, şirketlerde %2000 seviyelerinde artışlar sağlıyor

Zanha Grup, iş ortaklığı yaptığı şirketlerde konusuna göre %2.000 seviyesinde artışlar gerçekleştirilmesini sağlıyor. Zanha Grup Kurucusu Mustafa Ayar, “girişimci-yatırımcı iş ortaklığı” modelinin öncülüğünü yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

Zanha Grup, şirketlerde %2000 seviyelerinde artışlar sağlıyor
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Zanha Grup, iş ortaklığı yaptığı şirketlerde konusuna göre %2.000 seviyesinde artışlar gerçekleştirilmesini sağlıyor.
Zanha Grup Kurucusu Mustafa Ayar, “girişimci-yatırımcı iş ortaklığı” modelinin öncülüğünü yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:
“Yeni nesil “girişimci-yatırımcı iş ortağı” modeli ile farklı sektörlerde 15 yıllık birikimi olan ekibimizle, iş ortaklığı yaptığımız şirketlerin üretim ve hizmet kalitesi, markanın bilinirliği, müşteri sayısı, cirosu, pazar payı ve hitap ettiği pazarın büyüklüğü, karlılığı gibi birçok konuda, konusuna göre %2.000 seviyesinde artışlar gerçekleştirmesini sağlıyoruz. Bilindiği üzere firma olarak, internet faaliyetleri bulunmayan veya zayıf olan, oysaki internet arenasında doğru strateji ile konumlanmaları durumunda çok başarılı olabilecek farklı sektörlerdeki firmalar ile ortaklıklar kurarak, bu firmaları dijitalleştiren bir platformuz. İş modelimiz, ‘İthalatı nasıl azaltıp, ihracatı artırabiliriz ve bunu yaparken de nasıl değerli markalar oluşturabiliriz’ ana fikri ile doğdu. Şuanda geldiğimiz noktada, iyi işler başardığımızı görmekteyiz” diye konuştu.
 
Bu yıl, hazırlıkların ve doğru alanlara yatırımların yılı olacak
 
Bu yılı, hazırlık ve doğru alanlara yatırım yapma yılı olarak gördüklerini ifade eden Mustafa Ayar, şunları söyledi:

“İş modellerimizi ve ortaklarımızı, ihracat ekseninde konumlandırıyor ve kendilerini bu kulvara hazırlıyoruz. Zanha Grup firması cephesinde 2019 yılını, hazırlık ve doğru alanlara yatırım yapma yılı olarak görmekteyiz” dedi.

 









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Anahtar Kelimeler:
Zahra GrupMustafa Ayar
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