İstanbul’un en iyisi olmak için yarış başlayacak

Tarih İstanbul Ticaret Odası Başkan Şekib Avdagiç’in kenti markalaştırmak için yaptığı çalışmaları mutlaka yazacak. Ama biz işi tarihe bırakmadan bugün de yazalım isteriz.
İstanbul için önce yıllarca aralarında neden olduğu bilinmeyen kurumlar arası soğukluğu ortadan kaldırdı. İstanbul Sanayi Odası ile çok sıcak bir ilişki kurdu. Sonra turizmcilerle ilişkileri geliştirdi. Otelciler ile temas kurdu. Acentaları, denizcileri ve bütün sivil toplum örgütlerini kapsama alalına aldı. Dünyanın en önemli isimlerini perakende gurularını İstanbul’a getirdi. En önemli isimlere İstanbul’un nasıl bir marka olduğunu anlattırdı.
Şimdi İstanbul’da bulunan oteller, restoranlar, müze ve ören yerleri bütün dünyaya anlatmak ev İstanbul’un en iyileri listesini oluşturup, kentte en iyi yarışı başlatmak için düğmeye bastı.
En iyiler yarışını dünyaca ünlü seyahat platformu TripAdvisor üzerinden yapacak.
Bunun için İstanbul sayfalarının yönetimini, İstanbul Ticaret Odası'nın başkanlığını yürüttüğü İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu (ICVB) devraldı.
Bir süre önce yapılan çalışma ile ICVB’nin bünyesine herkesi almıştı Şekib Avdagiç… Otelciler, kongre merkezi yöneticileri herkes bu büronun bünyesine alınmıştı.
Şimdi herkesi kapsayan büro İstanbul’u bütün dünyaya anlatmak için aktif olacak.
TripAdvisor ile iş birliği anlaşmasının imza töreni, İTO ve ICVB Başkanı Şekib Avdagiç heyecanlıydı… Çünkü her ay 490 milyon kullanıcının turistik destinasyonlar, otel, restoran, müze ve ören yerleri, turlar ve havayolu şirketleri ile ilgili yorumlarını paylaştığı ve puanladığını TripAdvisor'ın yönetimi artık emin ellerdeydi. İstanbul resmi şehir tanıtım sayfalarını, bir yıl boyunca İTO'nun başkanlığını yürüttüğü ICVB yönetecekti.
TripAdvisor puanlamasında 1 yıldızlık artışın işletmeler için ortalama yüzde 5-9 ilave gelir getirdiğini vurgulmayarak konuşmasına başladı Başkan Avdagiç ve şu noktaların altını çizdi:
. İstanbul’un turizm gelirlerine, ziyaretçi sayısına büyük ivme kazandıracak dijital turizm hamlesi başlatıyoruz.
. TripAdvisor’da İstanbul’da bulunan oteller, restoranlar, müze ve ören yerleri, çeşitli bölge ve temalar üzerinden kürasyonunu bizzat yürüteceğimiz 'İstanbul’un En İyileri' listeleri oluşturacağız.
.Bu yıl, tarihinde ilk kez ziyaretçi sayısı, nüfus sayısını geçecek İstanbul’u yeni ve büyük hedeflere hazırlıyoruz.İstanbul’un marka ve ürünlerini sosyal medya entegrasyonu ile en iyi şekilde tanıtarak, şehrimizin enerjisini dünyaya daha güçlü şekilde yayacağız.
. Ziyaretçi etkileşim ve kullanım dataları ile zenginleşen derinlikli raporlama imkanının elde edilmesi ve detaylı bir İstanbul ziyaretçi grafiğinin oluşturulmasını da sağlayacağız ve bu verilerden oluşan bilgiyi İstanbul’un tüm paydaşları ile dönem dönem paylaşacağız.
. İstanbul’un "büyük veri" kabiliyetleri ile hedef bölge ve segmentlere, yerel dillerinde özel reklam verme imkanı da sağlayan TripAdvisor aracılığıyla, dünyanın dört bir yanına dijital dünyadan sesini duyuracağız.
. İstanbul’a olan ilgiyi ciddi oranda artıracak tanıtım sayfaları aracılığıyla, İstanbul’un sahip olduğu değer ve güzellikler, milyonlarca TripAdvisor kullanıcısının karşısına en doğru bilgilerle çıkacak ve şehrin tanıtımı güvenilir içeriklerle yapılacak.
. ICVB olarak, önümüzdeki yıllarda, İstanbul’un TripAdvisor listelerinde de ‘Dünyanın 1 Numaralı Destinasyonu' unvanını kazanmasını ve bu unvanın kalıcı olmasını hedefliyoruz. İstanbul’u uluslararası alanda etkili bir şekilde temsil ederek, dijital dünyada ve kongre turizminde önemli bir çıkış yakalamak istiyoruz.
İşte İstanbul’un kazanacakları
. ICVB, İstanbul sayfasının yönetimini devralarak şehrin ana sayfasında yer alan bilgi ve görselleri düzenlemenin yanı sıra birtakım özel haklara da sahip olacak.
. Her ay 490 milyon kullanıcının kullandığı TripAdvisor’da, İstanbul’a olan ilginin ve ziyaretçi trafiğinin artırılması hedefleniyor.
. Projeyle, İstanbul’un sahip olduğu değerler, milyonlarca TripAdvisor kullanıcısının karşısına en doğru bilgilerle çıkacak. Şehrin tanıtımı güvenilir içeriklerle İTO/ICVB tarafından yapılacak.
. İstanbul’un TripAdvisor listelerinde "Dünyanın 1 Numaralı Destinasyonu" unvanını kazanmasında ve bu unvanının kalıcı olmasında önemli bir eşik aşılmış olacak.
. Hedef bölge ve segmentlere, yerel dillerinde özel reklam verme imkanı da sağlandığı için, gerçek anlamda dünyanın dört bir yanına dijital dünyadan İstanbul’un sesi duyurulabilecek.
. Dijital mecranın imkanlarıyla "akıllı hedefleme" imkanlarına kavuşulacak. Örneğin İstanbul’a rakip destinasyonların sayfalarını ziyaret eden ve o destinasyonlara seyahat etmeyi planlayan TripAdvisor kullanıcıları tespit edilebilecek.
. Bu kişilere ilgi alanlarına göre İstanbul’un zenginlikleri hakkında duyuru yapıp onlar da şehre çekilebilecek.
. TripAdvisor’da gerçekleşen etkileşim ve data kullanımı, İstanbul ziyaretçileri için derinlikli ve güvenilir raporlama imkanı verecek. İstanbul’da gerçekleştirilecek olan her çeşit etkinliğin duyurusunun uluslararası alanda daha etkin bir şekilde yapılması fırsatına sahip olunacak. Seyahate çıkanları, İstanbul rezervasyonuna motive eden bir iletişim kanalı ortaya çıkmış olacak.
İstanbul’un en iyisi olmak için yarış başlayacak
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.