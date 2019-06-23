İşte İsmail Gülle’nin karnesi

Masada İsmail Gülle… Bir yanında Melisa Tokgöz Mutlu… Diğer yanında Mustafa Gültepe… Ve masadaki dördüncü isim Kerem Alkin…
Mevzu ihracatın ilk 1000’inin analizi… İsmail Gülle’nin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanlığı’na gelişinden bu yana neredeyse bir yıl geride kaldı. Şimdi analiz zamanı…
Aslında bu biraz da bir yılın hesabını vermek gibi geldi bize… Bu süre içinde birçok ilke imza atıldı.
Mesela 5G vizyonu hayata geçti. TİM biraz düşünce kuruluşu gibi çalışmaya başladı. Yani İsmail Gülle’nin karnesinde çok sayıda iyi not var.
Kadın konseyi kuruldu. Masadaki dört kişiden birinin kadın olması bu konseyin etkisi ve katkısı ile oldu sanki… Bu arada yeri gelmişken bu konuda liderlik yapan ihracat camiasının önemli ismi Sultan Tepe’nin emeklerini hemen hatırlatalım.
İsmail Gülle, yönetimde oluşan mini küskünlükleri de ortadan kaldırdığı takdirde önümüzdeki dönemde önemli adımlar atacak. Bunun ilk sinyallerini aldık. Sinyallerden biri yapılan analiz çalışmasıydı.
Artık herhangi bir Türk şirketi dünyanın bütün pazarları hakkında bilgi sahibi olacak. Nerede neyin satılacağını bilecek.
Boşuna emek harcamayacak. Bu noktada hangi pazarlara odaklanacağı analizlerle kendisine iletilecek TİM tarafından…
Bu sistemin hayata geçmesi ile birlikte ihracatta büyük bir sıçrama olacak.
Belki de bu yüzden İsmail Gülle bir yıl sonrasında ihracatta 200’lü rakamların dillendirileceğini söyledi.
İhracatta 200’lü rakamların dile getirilmesi İsmail Gülle için çok önemli bir başarı… Hatta tarihi bir adım.
Türkiye’nin ihracatının önemli bölümünü üstlenen ilk 1000 analizinde de çok çarpıcı bilgiler ve bulguların varlığını gözlemledik. İşte bu tespitleri paylaşalım:
. Otomotiv sektörü ihracat liginde zirveyi bırakmadı. Türkiye’nin ihracat lideri ise Ford Otomotiv oldu. Sıralamada ikinciliği Toyota, üçüncülüğü ise Tofaş göğüsledi. Yani ilk üç otomotiv sektörünün oldu.
. Bir önceki yıl 6’ncı sırada bulunan Kibar Dış Ticaret 4’üncü sıraya yükseldi. Önceki yıl 12’nci sırada bulunan TGS Dış Ticaret 7 sıra birden yükselerek 5’inci sıraya geldi. Bu gelişme masada oturan hazır giyim sektörünün önderi Mustafa Gültepe’nin yüzünün gülümsemesine neden oldu.
. 6’ncı sırada ise Türkiye Petrol Rafinerileri (TÜPRAŞ) yer aldı. Vestel Ticaret 7’nci, Arçelik ise 8’inci sıradaki yerini korudu. 9’uncu sırayı ise Oyak-Renault elde etti. 10’uncu sırayı ise önceki yıla göre 1 sıra yükselen Habaş aldı.
. Sektörel değerlendirmede ilk sırada 154 şirketle hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, ikinci sırada 106 şirketle kimyevi maddeler ve mamulleri, üçüncü sırada ise 102 şirketle otomotiv sektörü yer aldı.
. İlk 1000’de yer alan ihracatçı şirketlerin İstanbul’dan Şırnak’a, Samsun’dan Osmaniye’ye 50 farklı ilde faaliyet gösteriyor olmaları da ihracatın Türkiye sathına yayıldığının en büyük göstergesi oldu.
. Şirketlerin 440’ı İstanbul merkezli iken, İstanbul’u 76 şirketle İzmir 67 şirketle Kocaeli izledi. Bölgesel dağılımda ise Marmara Bölgesi’nden 600, Ege Bölgesi’nden 146 şirket bu listede yer aldı.
. İlk 1000 firmanın ortalama çalışan sayısı 2018’de 781 oldu, bu da sadece bu firmaların 800 bine yakın istihdam sağladığına işaret ediyor. Aynı sayı 2016’da ise 704 idi, yani en başarılı ihracatçılar istihdamı da sırtladı, sadece 2 yılda 100 bine yakın çalışana ekmek kapısı oldu.
. Yine, ilk 1000 firma ihraç birim fiyatında ülkemizi ileri taşıdı. İhracatımızın kilo fiyatı 2018’de 1.33 dolar iken ilk 1000 firmamızda bu sayı 1.37 dolar, ilk 500’de 1.40 ve nihayet ilk 10 firmamızda ise 2.76 dolar olarak gerçekleşti.
İlk 1000 analizinde çok önemli isimler yazılar yazıp sektörlerin röntgenin çekti. Her biri çok önemli bilgiler içiren bu yazıların mutlaka okunması gerekiyor. Yazı yazanlar arasında sektörleri en iyi bilen Konsey Üyeleri Zeki Kıvanç, Tahsin Öztiryaki, Mustafa Şenocak, Fatih Kemal Ebiçoğlu, Ahmet Güleç, Mustafa Kamar, Birol Celep, Rüstem Çetinkaya gibi 30’a yakın isim yer aldı. Bu isimlerin yazdıkları analiz aslında sektörlerin yol haritasına ilişkin çok önemli ipuçları içeriyor. İhracat yapacakların, yapanların bu yazıları okuyarak yol haritası çizmesinde büyük fayda olabilir.
Yani özetle ihracat yeni döneme hazırlanıyor. İsmail Gülle 200’lü rakamlara doğru ihracatın koşacağını söylüyor. Bölge bilgilendirme toplantılarını çok önemsiyor. Daha çok ihracatçı hedefliyor. İhracatın liderlerinin daha başarılı olması için inovatif çalışmalar yapıyor.
Yani TİM bir ihracatı artırma kuruluşu gibi çalışıyor. Fikir geliştiriyor, bilgi veriyor ihracatın yeni ufuklara yelken açması için gecesini gündüzüne katıyor.
İsmail Gülle’nin ve yeni TİM yönetiminin başarısı herkesi mutlu edecek. Çünkü bu başarı zenginlik, iş ve aş olarak yansıyacak tüm topluma…
Sektörlerin liderleri
Demir ve Demirdışı: Kibar Dış Tic.
Hazır Giyim: TGS Dış Tic.
Elektrik-Elektronik: Vestel
Çelik: Habaş
Seramik Cam: Şişe Cam
Fındık: Ferrero
Gemi Yat: Tersan
Halı: Erdemoğlu
Hububat Bakliyat: Yıldız Holding
Madencilik: Eti Maden
Makine: Türk Traktör
Meyve Sebze: Altunkaya
Mobilya Kağıt: Hayat
Mücevher: İst. Altın Rafinerisi
Savunma: TUSAŞ
Su ürünleri: Kılıç Holding
Sus bitkileri: Doğanlar Yatırım
Tekstil: AK-PA
İlk 10’da 4 Koç şirketi yer aldı
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin düzenlediği “İhracat Şampiyonları Ödül Töreni”ne Koç Topluluğu Şirketleri damga vurdu. İlk 10’da 4 Koç Topluluğu Şirketi yer alırken, Ford Otosan ihracat şampiyonu, Tofaş 3’üncü, Tüpraş 6’ncı ve Arçelik 8’inci oldu. Ödülleri Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan aldı.
İşte İsmail Gülle’nin karnesi
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