İşte Yatırım Yoluyla Vatandaşlık Veren Ülkeler

Bir ülkenin vatandaşı olmak, eğer doğuştan oralı değilseniz hiç kolay değil. Ancak bazı ülkeler var ki, deyim yerindeyse “parası neyse verip” vatandaşlığını alabiliyorsunuz.
Üstelik bunlardan bazılarının pasaportu son derece kıymetli. Peki bu ülkeler hangileri? Şartları neler? İşte cevabı..
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