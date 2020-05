Elif Attepe

Kabul edelim Covid salgını ile birlikte gıda sektörünün savunma sanayi kadar önemli olduğunu görmüş olduk. Özellikle salgının ülkemizde görüldüğü ilk haftalarda panik alımlarının raflara ve bazı ürünlerde fiyatlara yansıdığını gördük. Şanslıyız ki hem toprağımızın bereketi hem de talebin fazla olduğu ürünlerin hasadının yapılabilmesi için çiftçimize tanınan ayrıcalıklar ‘kalmadı’ sözcüklerini önledi. Peki tek bunlar mı? yani sadece şanslı mıyız? Hayır, özellikle sektörlere yön verenlerin sorumluluk bilinciyle aldıkları ve uyguladıkları kararlar da yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçti. Bakliyat, un, makarna, temizlik ürünleri gibi sektörlerin temsilcileri hep bir elden fiyat arttırmadan rafları doldurmaya devam ettiler. Yazarken kolay da bu operasyonun lojistiği var, işçiliği var, sahayı denetimi var tüm zorlukların üzerine seferberlik ilan edilmişcesine fırsatçılara, stokçulara göz açtırmadılar. Tabi fırsatçılar olmadı mı? ne mümkün onları anlatmaya sayfalar, yazılar yetmez…ama biliyoruz ki bu isimler karşısında kararlılıkla duran firmalar, örgütler, birlikler var. Bunlardan bir tanesi İstanbul Ticaret Odası. Özellikle Gıda İhtisas Komitesi ‘nin sektör ve süreç değerlendirmeleri için toplanıp alınan kararların uygulamaya geçmesi için hızlı hareket eden bir yapısı var. İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ahmet Özer’in uzun zamandır başkanlığını yaptığı komite, 24 Nisan’da bu sefer online olarak toplandı. Sektörün önemli isimlerinin, mevcut durumu ve sahayı anlattığı toplantıya İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç ve İstanbul Tarım İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca’nın da katılması gıda güvencesinin ne kadar önemli olduğunun kanıtı oldu.

İstanbul Ticaret Odası Sayman Üyesi ve Gıda İhtisas Komitesi Başkanı Ahmet Özer’in moderatörlüğünü yaptığı toplantıdan satır başları şöyle;

GIDA GÜVENCESİ TÜM ÜLKELERİN ÖNCELİĞİ SAYILACAK

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç; ‘bu iş bittikten sonra önemli bir paradigma değişikliği olacak. Önümüzdeki dönemde gıda güvencesinin sağlanması tüm ülkelerin önceliği sayılacak. Kendine yetmek, dışa bağımlılığın azaltılması çalışmaları ülkeler için milat sayılacak. Özellikle tarım politikalarında kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Desteklemelerle özellikle üretimden uzaklaşan çiftçiyi geri getirebilmeliyiz.’

COVİD İLE MÜCADELEDE SAHADAN HİÇ ÇEKİLMEDİK

İstanbul Tarım İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, bu süreçte gıdanın en az savunma sanayi kadar önemli olduğunu gördük. Biz bakanlık olarak tüm önlemlerimizi çok hızlı aldık ve bu yüzden diğer ülkelerden çok daha iyi durumdayız. Özellikle ekim ile uğraşan herkesin dışarıda üretimine devam etmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Laboratuarlarımızda her türlü işlem devam ediyor. Üreten işletmelerin çalışmalarına devam etmesi için seferberlik başlattık. 7 ilimizde hazineye ait ekilebilir alanlar kullanılmaya başlandı ayrıca arazilerin devlet eliyle planlanarak kiralanması ile ilgili proje üzerinde çalışıyor .Covid ile mücadelede sahadan hiçbir şekilde çekilmedik ve sağlıkçılar kadar önemli rol alıyoruz. Küçükbaş ve büyükbaş aşılarının tamamını yerli olarak biz üretiyoruz aynı şekilde gıdada da kendimize yetmemiz lazım. Türkiye sıralamasına baktığımızda İstanbul ayçiçek üretiminde 9. sırada, manda varlığında ise 2. sıradayız. Kırsal kalkınma ile ilgili bakanlığımız %50 hibeli ciddi projeler hazırlıyor. Bakanlığımız aşı konusunda da üzerine düşenleri yapıyor, Pendik Veteriner Araştırma Enstitümüz Covid aşısı çalışmalarına devam ediyor.

ŞİMDİ BİRLİK OLMA ZAMANI

Güvenilir Ürün Platformu ve Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak, bugünlerin gelmesi ile gıda sektörünün ne kadar önemli olduğunu gördük. Gıda sektörü paydaşlarından herkesin sorunu farklı da olsa sorun ortak. Peynirciler satışlarımız arttı diyorlar ama başka bir sanayi etkilenebiliyor yani herkesin salgından etkilenme şekli farklılık arz ediyor. İTO gibi ekonominin nabzını tutan kurumların tek başlarına çözüm üretmesi zor. Şimdi hepimizin zihniyetimizi değiştirmemiz ve birlik olmamız lazım. Çünkü birimiz olmayınca diğeri de olmuyor, bu krizden çıkış için başka yöntemler denemeliyiz diye düşünüyorum. Mesela biz Güvenilir Ürün Platformu olarak 2009’dan beri özellikle gıda sektöründe üretici, tüketici ve STK’lar ile bir aradayız. Güvenilir ürünlere nasıl ulaşabiliriz diye çalışıyorduk artık gıda güvencesi ve gıdaya erişim için daha çok çalışıyoruz.

SEKTÖR ÖNDERLERİNDEN SÜRECE DAİR YORUMLAR

* Mehmet Tevfik Dinçer; zor bir süreç yaşıyoruz ancak bu sürecin Ramazan öncesine denk gelmesi biz bakliyatçılar için bir şans oldu, rafta ve tedarikte daha rahat hareket etmemize neden oldu. Zaten tedarikliydik bu anlamda sıkıntı yaşanmadı. Yeni dünya düzenine giriyoruz ve buna tespit, tehdit ve tedbirller olarak bakmalıyız. Birçok sektör bu durumdan çok etkilendi, ülkelerin kendi kendine yeterliliğini ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk bu tespit kısmı. Bir de tehdit boyutu var bazı ülkeler kapılarını kapattı artık dışarıdan ithal ederim rahatlığı yok. Şu an yaşanılan zorluklar ile ilgili mecbur olarak her metrekareyi değerlendirmemiz, lazım üretim çok önemli bu da tedbir kısmı olarak adlandırabiliriz.

*Mehmet Gülay, bu virüs tarımın tohumla buluştuğu bir zamana denk düştü bu yüzden tarımda bu sene maalesef verimin azalacağını düşünüyorum. Meyve, sebze ve kuru gıda gibi tarıma dayalı ürünlerde aynı sıkıntı yaşanacak, tarım ürünlerinde talep azalsa bile çiftçinin maliyetindeki artıştan dolayı fiyatlarının artacağını düşünüyorum. Bunun önüne geçmek için tek yol ise tarımsal ürünlerin satış yerlerini arttırmak ve bunları online olarak satabilmek. Çiftçiye desteği arttırmak ilerleyen sürecin problemsiz geçmesi için şart, kamu kuruluşları ve belediyelere çok önemli görevler düşüyor.

*Abdulmuti Baran; meyve sebzede bir daralma olmadığını söyleyebilirim birden aşırı talep olunca ister istemez bir sıkıntı yaşandı. Özellikle meyvede bir daralmanın olmayacağını düşünüyorum, mevsimlik işçilerin gidip gelişlerinde problem olmazsa bir sıkıntı olmaz. Mayıs ayının başlarında sebzede bazı çeşitlerde belki bir daralma olabilir. Ancak meyvede kendi talebimizi karşıladıktan sonra yurt dışına bile gönderebiliriz.

*Uğur Karadoğan, piyasa her zaman kendi dengesini kendi içinde bulur, üretimde dengeli üretim yapar ve bir üretim planlamamız olursa hem tarımsal hem diğer gıda ürünlerinde ürünlere erişimde sıkıntısı ortadan kalkar. Ülkemizin detaylı bir üretim planlamasının olması gerekiyor.

*Mehmet Yaşar, özellikle kuruyemişte virüs sürecinden sonra işlerin %90’ının durduğunu söyleyebilirim. İşçi çıkartamıyoruz, kredi kullanımında problemler var, devletin destek vermesini bekliyoruz. Malı gümrükte kalan çok ithalatçı var özellikle hurmada sıkıntı yaşanabilir, bunlara çözüm bulunması gerekiyor.

*Veteriner Hekim Can Demir, biz sadece bu virüs salgınında değil daha öncesinde de bir çok sıkıntı yaşadık. 1995 yılında içme suyu bulunmazdı, inanıyorum ki bu sürecide atlatacağız. Sağlıklı gıda her zaman çok önemli bunun takibi de çok önemli. Biz GLADER olarak işletmeler ve tüketicilerin doğru ürüne ulaşmaları için çalışıyoruz. GLADER olarak sağlık çalışanlarımızın ve gıda kontrol çalışanlarımızın yanındayız. Dernek olarak gıda kontrol çalışanları için hijyen paketi dağıttık ve elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Özellikle gıda kontrol çalışanlarına hafta sonu görevlerine gidebilmeleri ve mağdur olmamaları için istisnalara dahil edilmelerinde verdiği destekten dolayı Tarım İl Müdürümüz Ahmet Yavuz Karaca’ya çok teşekkür ederiz.

*Murat Kasap; özellikle kira konusunda devletin önemli adımlar atması gerekiyor, belli durumlar için devlet mülk sahibine, kiranın belli kısmını almayacaksın veya kiranın belli kısmını parçalayarak belli bir süreden sonra alacaksın diye söylemesi gerekli.

*Ünal Dölek, özellikle kiralamalarla ilgili düzenlemeler gerekiyor. Haziran, Temmuz ayında dükkanlarımızı açsak bile bu kiralarla bu süreç kaldırılamaz ve çok büyük bir çöküş başlar. Biz resturant sektörü özvarlık yerine kredilerle dönen bir sektörüz. Özellikle AVM’lerin kira politikaları ile alakalı devletin dur demesi şart.

*Mahmut Özcan, yapılan araştırmalar restoran sektöründe bir işletmenin 16 gün kapalı kalmasının o işletmenin devrilmesi için yeterli olduğunu gösterirken bizler minimum 70 gün kapalı kalacağız. Kısa çalışma ödeneği için başvuranların %40’I imalat %12’si konaklama, %6’sı eğitim sektörü ve bu işletmelerin çoğunluğu 3 kişiden az işçi çalıştıran firmalar. Bizler minimum 20 kişi çalıştırıyoruz eğer destek olunmazsa restoran sektörünün %70’i biter. Bizim en büyük giderimiz kira ve maaş, hammadde değil. Sektör için 27 Mayıs’tan sonra gelecek yaptırımlar da olacak ve bu süreçte bizler etkilenirken işsizlik de ciddi boyutlara varacak. Önlem alınması gerekiyor ve destek bekliyoruz.

*Murat Alıcılar, bu krizden etkilenmeyen sektör yok. Bankaların ticaretin devamı için ödeme dengesini oluşturması gerekiyor, çeklerin karşılıklarının ödenmesi , açık hesapların kredilendirilmesi gerekli. Odamızın bu alacak verecek ve hesaplarla ilgili çalışma yapmasını istiyoruz. Borsa ve odaların devreye girmesi yanında çek karşılıklarının ödenmesi konusunda bankalarında devreye girmesi şart. Şu dönem özellikle lojistikte çok büyük problem var, taşıma fiyatları iki katına çıktı buna da dikkat edilmesi gerekli.

*Zeynel Kopuz, et ürünlerine talepte Ramazan nedeniyle bir artış oldu ancak 4 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle başta tavuk ve bir kısım ette problem yaşanabilir. Fiyatlarda şu an problem yok, kuzu da biraz fiyat düştü nedeni ise talebin az olması ve restaurantların kapalı oluşu.

*Ramazan Ceylan, özellikle süt sektörü için devletin alım yapması gerekiyor yani alım garantisi verilmeli. Sütte arz fazlası dengeye girmeye çalışıyor. Arz fazlası sütler süt tozu olarak işleniyor, çalışan firmalar marketlere ürün yetiştiremiyor böyle bir dengesizlik mevcut.

*Murat Kılıç, Petrol fiyatları düşüyor bu düşüş pompa fiyatlarına da yansıyor.Aynı şekilde bunun elektrik fiyatlarına da yansıması sektörleri rahatlatacaktır.

*Zeki Paşalı, şu an perakende de yoğun bir çalışma dönemi içindeyiz tedarik zincirinde bir sıkıntı yok. Özellikle portakal ve patateste fiyatlar yükselmişti ancak yine düşmeye başladı. Özellikle EDT ve restoran sektörünün çok büyük sıkıntıları var, buna yönelmek lazım.

*Melahat Özkan, sahada ekim ve hasatta çalışan kişilerde henüz virüs görülmedi, görünürse çok büyük problem yaşanacağını düşünüyorum. Şu an tüm dünya kapalı ve buna ekonomilerinin dayanamayacağını görüyoruz. Biz TÜGİDER olarak tedarikçilerin borçlarının ertelenmesi ve kredilerden yararlanılması için hızlı aksiyon alınması gerektiğini düşünüyoruz, ekonominin buna ihtiyacı var. Ne kadar kapalı olmak gerekse de sistemlerin sıfırdan yaratılarak kapalılığın ortadan kaldırılması lazım ve ekonomi için dışarı çıkmamız gerekiyor.

*Mücahit Yıldız, hızlı tüketim sektöründe market tarafında hareketlilik var evdeki tüketim miktarlarında da ciddi artışlar söz konusu. Temizlik sektörü olarak kısa vadede bir sıkıntı gözükmüyor.Hepimiz ticarette birbirimize bağlıyız, ihracatta %30- 40'lar kadar daralmalar var. Ortadoğu ve Rusya pazarında daralma olacak buna karşın önlemlerin alınması lazım. Sağlık bilim kurulu gibi ekonomik bilim kurulununda oluşturulması gerekiyor diye düşünüyoruz. Şu an kısa vadeli bakıyoruz uzun vadeli politikalar üretilmesi şart.

*Tolga Güllü, EDT sektörü çok zor günlerden geçiyor ve toptancı kategorisinin dışlandığını görüyoruz. Restaurantların kapanması ile EDT toptancıları da çok etkilendi. Bu sıkıntılı sektörlerin mücbir sebep kategorisine alınarak desteklenmesini bekliyoruz.

Toplantıya ayrıca Mustafa Manav, Hüseyin Arslan, Prof.Dr. Tuğba Karabulut, Fatih Çıtak, Güngör Akkaya, Mehmet Yaşar, Fırat Gültekin, Emrah Alayoğlu’da katıldı.