Elif Attepe

2020’nin ilk Gıda İhtisas Komite toplantısı, İTO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ahmet Özer başkanlığında yapıldı.

Ülke genelinde gıda sektörünün sıkıntılarının konuşulduğu ve çözüm çalışmalarının yapıldığı İTO Gıda İhtisas Komitesi, gıda sektörünün önemli isimlerinin katılımı ile İTO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ahmet Özer başkanlığında toplandı.

Ahmet Özer’in açılış konuşması ile başlayan toplantıda; bakliyat ürünlerinde tarımsal destek politikalarının oluşturulması, gıda ticareti lojistik merkezinin yapılması, mesleki eğitim faaliyetleri ile gıdalarda taklit tağşiş yapan firmalar ile ilgili çalışmaların yapılması konularında sektör mensuplarının görüşleri değerlendirildi.

Bakliyat ürünlerinde tarımsal destek konusuna değinen İTO Hububat ve Bakliyat Meslek Komitesi Üyesi Mehmet Tevfik Dinçer, ‘tarımsal destek politikalarımızı gelişmiş ülke normlarına yükseltmemiz gerekiyor. Özellikle takım çalışması yapılarak ithalatın azaltılması ve üretimin arttırılması gerekiyor. Bazı bakliyat ürünlerinin üretimi konusunda geçtiğimiz yıllara göre artış var ancak verimli tohum çalışmasını da bir taraftan sürdürmeliyiz’ diye konuştu. Ardından söz alan İTO Meclis Üyesi Mücahit Yıldız, ‘sektöre dokunan birçok baskı grubu var dolayısıyla herkesi aynı anda mutlu etmek mümkün olamıyor, devletin farklı kurumları aynı konu için farklı düşüncelerde bulunabiliyor mesela okul gıdası uygulaması gibi. Bizde bir stk olarak böyle önemli konuları iyi irdeleyerek bu kurumlara sunmamız lazım’ dedi.

İSTANBUL ANKARAYA YÖN VERİR

GLADER Başkanı Veteriner Dr. Can Demir ‘ evet bugün burada toplanan herkesin amacı ortak ve tüm paydaşları ortak faydada buluşturmak. Ankara Türkiye’yi yönetir İstanbul Ankara’ya yön verir bu nedenle İTO’nun tüm çalışmaları çok değerlidir’ diye konuştu.

İTO TAKLİT VE TAĞŞİŞ’İN ÖNLENMESİ İÇİN SEFERBER OLMUŞTUR

TOBB tarafından 81 ilde faaliyet gösteren 365 oda ve borsa yönetimine, gıdada taklit ve tağşiş yapan üye firmaların bu faaliyetlerinin disiplin kurullarında ele alınmasına yönelik talimatına değinen Ahmet Özer, ‘tüm odalar gibi bizde harekete geçtik ve taklit ve tağşiş listesine girmiş 15 firma şu an disiplin kuruluna sevk edilmiş durumda. Ticaret odaları mekanizmayı iyi geliştirebilirse ticaretten men edilmeye kadar gidebilir. Böyle firmalar sektörlerin kanayan yarası hem halk sağlığı hem de sektörlerin itibarı açısından olumsuz sonuçları var.’ dedi. Konunun üzerine söz alan Melih Şahinöz, ‘sektörü etkileyen kişilere de cezalar verilmesi gerekiyor. Yanlış söylemlerle firmalar ya da sektörler mağdur olabiliyor. Mesela yanlış bilgi ile kamuoyunu yanlış yönlendiren kişiler için mahkemelerde İTO bilgi birikimi ile taraf olmalıdır’ diye ekledi.

SEKTÖRE YÖNELİK EĞİTİM

İTO Perakende Meslek Komitesi Başkanı İsa Albayrak,’perakende çalışan profiline bakıldığında maksimum lise seviyesinde sektör çalışanlarımız var. Meslek liselerinde pazarlama alanında eğitim alan kişilerden çok azının perakende sektörüne dahil olduğunu gördük bu yüzden sektöre yönelik bölümlerin açılması şart. Meslek liseleri çıkışlı öğrencilerin bir çoğu OSB’ler içinde iş bulabiliyor tabi devlette bunu teşvik kapsamına almış bulunuyor. OSB dışında da Mesleki Teknik Liseler açılırsa birebir eşleştirmeyle istidama da çok önemli katkısı olur hem de perakende gibi kalıcı bir sektör için yetişmiş işgücümüz olur’ diye konuştu. Konuyla ilgili İTO’nun çalışmalarına değinen Ahmet Özer, ‘ 54 okulumuzu proje okulu olarak destekledik ve İTO olarak tüm gücümüzle bu 54 okula destek veriyoruz. Laboratuarlar kuruyoruz ve sektörlerin ihtiyacı doğrultusunda müfredatlarına kadar destekliyoruz.’ dedi.

İSTANBULA LOJİSTİK MERKEZİ ŞART

Uluslar arası Standartta İstanbul Lojistik Merkezi kurulması, şehir içi trafik ve karbon ayak izinin azaltılması için EDT sevkiyatlarının gece sevkiyatına teşvik edilmesi konularına değinen ETÜDER Yönetim Kurulu Başkanı Melih Şahinöz, dış tüketim noktalarında araçlar tüm dünyada gece sevkiyat yapıyor. Gece sevkiyatının hem ekonomiye hem de çevreye önemli faydaları oluyor bu konunun detaylı değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca atık konusunda ETÜDER olarak bir proje başlattık, bizim geliştirdiğimiz bir yazılım ile stk’si yaklaşan ürünleri çöpe gitmeden önce ekonomiye tekrar kazandırabiliyoruz. Firmalara hiçbir yük getirmeden üye olabiliyorlar. Hem firmalar hem ekonomi hem de sürdürülebilir kaynaklar açısından çok önemli artıları olan bir sistem.’ diye konuştu.

TOPLANTIYA KATILANLAR

İTO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ahmet Özer, ETÜDER Başkanı Melih Şahinöz, İstanbul Ticaret Üniversitesi Dr.Hüseyin Arslan, TÜGİDER Başkanı Mustafa Manav, TÜGİDER Genel Sekreteri Melahat Özkan, Güvenilir Ürün Platformu Genel Sekreteri Elif Attepe, Glader Başkanı Dr.Can Demir, Mücahit Yıldız, Ramazan Ceylan, Mahmut Kara, Abdulmuti Baran, Mevlüt Yılmaz, Mehmet Tevfik Dinçer, Mehmet Yaşar, Murat Kılıç, İsa Albayrak, Yavuz Altun