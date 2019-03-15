İyi geceler HAYAT...

Diğerlerine göre yaşayan bir sosyal çevrenin ve ailenin içinde buldum kendimi ben.. Ama hemen yanımızdaki mahallede yaşayan çok güzel insanların varlığını da küçük yaşlarda keşfettim... Düşündüm, çok düşündüm.. Bana uymayan çok fazla şey vardı.. Bir türlü anlam veremiyordum bazılarına.. Yoksullar daha çok insandı, onlar daha güzel yaşıyordu.. Daha bir sevgiyle bakıyorlardı, gülümsüyorlardı...



Bu yüzden ben bizim mahallenin hemen bitişiğindeki diğer mahallede yaşamak istiyordum..Orda elektrik yoktu, gaz lambasının sihrini öğrendim.. Soğuk kış gecelerinde karşılıklı somyalarda yatarken çok üşüyorduk, ama dışardaki kümeste biraz palazlanmış, civcivlikten piliçliğe geçmeye hazırlanan ferikleri donmaktan kurtarmamız da gerekiyordu. Aynı somyayı paylaşan anneanneyle küçük kız koynumuza ikişer ferik alır yatardık. Sabaha kadar geceliğimin altında kıpır kıpır eden bir iki canlının varlığını hissetmek belki de değerlerimi oluşturmaya başlamıştı.



Ahhh.. bakkal teyzem ahhh.. yarın bir uğrasam senin bakkalına ama yedi yaşında bir kızmışım.. olur mu? Bir basamakla inerim yine yarı loş dükkanın içine.. Sağda zeytinyağ, gazyağı, ispirto fıçıları.. Karşıda peynir tenekeleri, bisküvi kutuları.. soldaki tezgahın arkasında gülen ama hüzünlü yüzünle sen...



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Şunu unutma,

Mutluluk, herkes gibi yaşarken

kimse gibi olmamaktır.

Simone De Beauvoir