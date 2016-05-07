Yılmaz Parlar

Eşit bir dünya, etkin bir dünyadır. Her birimiz cinsiyet eşitliğini sağlamak için elimizden geleni yapmalıyız.

Ancak, 8 mart Dünya kadınlar Gününde hatırladığımız kadının cinsiyet eşitsizliği bir kadın meselesi değil, ekonomik bir meseledir. Ekonomilerin ve toplumların gelişmesi için toplumsal cinsiyet eşitliği şartdır.

ilk kez Uluslararası Kadınlar Yılı 1975' de kutlanan Dünya Kadınlar Gününü, 1977' yılında, BM ve üye ülkeleri 8 Mart'ın kadın hakları ve dünya barışı için resmi bir gün olacağını ilan etti. Hepimizi sorumluluk paylaşmaya ve üzerimize düşeni yapmaya teşvik eden bu günde etkinlikler ve konuşmalar düzenleyerek kolektif eylemi güçlendirmek ve galvanize etmek için çalışmalıyız.

Ekonomilerin ve toplumların gelişmesi için toplumsal cinsiyet eşitliğin şart olduğu fikrine dikkat çekmeye çalışan Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Medya üzerine düşen görevle “Güçlü Kadın- Güçlü Ekonomi- Güçlü Toplum” etkinliği düzenledi.

Etkinlik, çeşitli ve kapsayıcı bir ekonominin potansiyelini ve güçlü, kadın rol modelleri geliştirmenin getirdiği gücü tanımada kaydettiğimiz ilerlemeye ışık tutdu. ilerlemeyi yansıtabilirken, yine de yapılması gereken işler dile getirildi.

Başkanlığını Celal Toprak’ın yaptığı Ekonomi Gazeteciler (EGD)’nin 8 Mart 2020 Dünya kadınlar Günü kapsamında çok sayıda sivil toplum örgütleri ile birlikde 6 mart 2020 Cuma günü Taksim Elite World Hotelde “Güçlü Kadın- Güçlü Ekonomi- Güçlü Toplum” başlıklı gerçekleşen etkinlikde panel düzenlendi.katkı sağlıyan kişi ve kurumlara '' Onur Belgesi'' verildi.

Ekonomi Gazeteciler (EGD) Yönetim Kurul Başkanı Celal Toprak Bugünün iş dünyasında kadınlar için hala mevcut olan zorlukları ele almamız kritik önem taşıdığını işyeri kültürümüz, politikalarımız ve teknolojilerimizle kadınların erişimini ve fırsatlarını artırmak için çeşitliliğe ve dahil etmeye öncelik veren çalışmaları yapmamızın gerekliliğini ortaya koyan anlamında giriş konuşması yaptı. Kadınların sosyal, ekonomik, kültürel ve politik başarılarını kutlayan küresel gün olan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü gününde kadınların eşitliğini hızlandırmak için harekete geçme çağrısı niteliğinde önemine vurgu yaptı. Kadınların başarısını kutlayarak, önyargı farkındalığını artırarak ve eşitsizliği dile getirerek, hepimizin değişim yaratmasına yardımcı olabileceğimizi işaretledi.

Etkinliğin sunuculuğunu EGD Yönetim Kurul Üyesi Serpin Alparslan üstlendi.

Panelin Moderatörlüşünü Rota yayıncılık Yönetim Kurul Başkanı Günseli Özen yaptı. Panelistler Arnica Küçük Ev Aletleri Yönetim Kurul Başkanı Senur Akın Biçer, Teksan Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurul Üyesi Ebru Ata Tuncer, İstanbul Kadın Akademisi Platformu Başkanı Semra Aydın Avşar, Teknolojide Kadın Derneği Başkanı Zehra Öney kadının ekonomideki gücüne dikkat çektiler.

Ekonominin her sektöründe yer alabileceğini örneklediler

Teknolojideki kadın vurgulanırken, kuruluşların çalışanlarını güçlendirmesine, operasyonlarını optimize etmesine, müşterileriyle bağlantı kurmasına ve ürünlerini dönüştürmesine yardımcı olur. Teknoloji, herkes için daha iyi ve daha parlak bir gelecek inşa edebileceğiniz bir araçtır.

Kapsayıcı bir ekonomi inşa etmede de kilit bir faktördür. Herkes için fırsatlar ve olumlu iş sonuçları yaratmak için çeşitliliğin gücünü kullanan bir ekonomidir. Bu farklı iş gücü, sonuçta herkese fayda sağlayan yenilikleri yönlendirmeye yardımcı olan çeşitli çözümlere ilham verir. Kadının teknolojide ve yapay zekadaki rolü işlendi.

Güven eksikliğinden kaynaklanabileceği düşünülen, Yapay zeka profesyonellerinin % 22'si kadın olduğudur. Küresel Cinsiyet Eşitliği raporuna göre, dünyadaki uzmanlarının sadece% 22'si kadın,% 78'i erkek.

Kadınların ekonomik haklarını ve fırsatlarını genişletmeyi amaçlayan Kadın faaliyetleri uygun düzenleyici çerçeve şartdır.

Kırsal kesimde yaşayan kadınlar, Roman kadınlar, ev işçileri, göçmenler ve düşük vasıflara sahip kadınlar gibi ayrımcılığa ve sosyal dışlanmaya en açık gruplardan gelen kadınların, özellikle kadınların gelir düzeyini artırmak, haklarını ve iyi işlere erişimini sağlamak için çalışmak şart.

Kadınların ekonomik güçlenmesine yatırım yapmak daha fazla eşitlik, yoksulluğun azaltılması ve ekonomik büyümeye yol açıyor. Kadınlar özel şirketlerde, çiftliklerde, girişimci veya çalışan olarak çalışarak veya ücretsiz ödevler yaparak muazzam bir ekonomik katkı sağlarlar.

Yoksulluk, cinsiyet ayrımcılığı, kadınlar ve erkekler arasındaki sürekli ücret boşlukları, sömürü ve sınırlı kariyer fırsatları ve ilerlemenin etkilerinden en çok etkilenen kadınlardır. Kadınlar, kendilerini ve ailelerini uygun düzeyde sağlamalarına izin vermeyen düşük ücretli ve korumasız işyerlerinde hayatta kalmazlar. Kadınların sınırlı ekonomik fırsatlarının tüm toplum üzerinde olumsuz bir etkisi vardır ve herkes için ekonomik potansiyeli sınırlarken, azınlık gruplarından ve nüfusun sosyal açıdan savunmasız kesimlerinden gelen kadınlar en çok özellikle korkutucu ekonomik sorunlarla karşı karşıyadır.

panelde soru cevap KATKI BÖLÜMÜNDE Hayat kadınların istekleri doğrultusunda şekillenmedikce kadınların mutlu olacakların mümkün olmadığını, siyasetde karar alıcı olmaları için politikya atılmaların şart olduğunu, ekonomik özgürlük kadar, maaş bordosundan vergi levhasına ismini yazfırmanın başarısı kadar siyasetde varlık göstermelerin şart olduğunu Finladiya ülkedeki diplomatların nüfusa orantılı eşit kadınların sayısal üstünleriyle örnekledik.

Kadınların Siyasi ve Ekonomik Güçlenmesinin Güçlendirilmesiyle Kadınlar, Barış, Güvenlik ve Barışı Koruma Gündeminin Uygulanmasının Desteklenmesi

Kalıcı bir barış yaratmak için kadın seslerine ihtiyacımız var. Çatışma sonrası dönemde çatışma önleme ve çözümlemeden uzlaşma ve ekonomik toparlanmaya kadar tüm barışı koruma süreçlerinde kadınların yapıcı katılımı şartdır.

İşte Kadını Güçlü Yaparsak güçlü ekonomi dolayısıyla güçlü toplum olur.

Toplantı sonrası toplu hatıra fotoğrafıyla noktalan etkinlik çıkışında Duayen kadın ekonomi gazeteciler Zeynep Göğüş “Zeytin Kuşu” Perihan Çakıroğlu “Ortaya karışık İşler” isimli yazdığı kitapları alan katılımcılara imzaladılar.