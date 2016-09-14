Kahve içenlerin başarılı olmasının 9 nedeni

Kahvesiz gün geçiremeyenlerden misiniz? Özellikle uyandığınızda, çalışırken kahve içmeden kendinizi daha az verimli mi hissediyorsunuz? Kahve sizin için sadece bir ihtiyaç değil, aynı zamanda günlük rutininizin bir parçası mı?



Soruların hepsine ya da çoğuna evet dediyseniz o zaman siz tam bir kahve insanısınız!



Öyleyse size bir müjdemiz var.



Siz kahveyi sadece sevdiğiniz için içiyor olabilirsiniz ama aslında kahvenin "başarı"nızda önemli bir yere sahip olduğunun henüz farkında değilsiniz.



Evet, düzenli kahve tüketen insanlar diğerlerine göre daha başarılı. Biz demiyoruz, bilim diyor sinyorita.