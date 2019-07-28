Kanatlı sektörü yine kurtarıcı bekliyor

Geçtiğimiz günlerde acele bir şekilde Irak’a gitti Ticaret Bakanı ve İsmail Gülle ekibi… Bu ülke ile ticarette sorun vardı.
Görüşmeler yapıldı. Ama Irak hükümeti Türkiye’den yumurta alımını yasaklamıştı. Bu nedenle geçtiğimiz hafta Kanatlı Sektörü Çalıştayı yapıldı.
Sektör hemen hükümetten çözüm için acil eylem planı hazırlanmasını istedi. Bu tür durumlarda biraz çuvaldızı kendimize batırmamız gerekiyor.
Kanatlı diye bilinen yumurtayı, beyaz eti kapsayan sektör Türkiye’de diğer sektörleri göre çok kötü sınav veriyor. Sektörde hangi firmalar ne yapıyor, markalaşma doğrultusunda neler yapılıyor bilen yok.
Mesela son dönemde sıkıntıları dile getiren Akdeniz Su ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’nin adını ilk defa duyduk. Başkanı Ali Can Yamanyılmaz sıkıntıları dile getiriyor ama bu sıkıntıya neden ve nasıl düşüldüğünü anlatmıyor.
Tek pazara bağımlılık konusunda biz bile sektörün bazı isimlerini uyarmıştık. Sektörün tek pazar kolaycılığına düşmesindeki hatanın kimde olduğu dile getirilmiyor.
Bizi kurtarın… Evet kurtarmak lazım… Binlerce insan bu sektörden ekmek yiyor. Ama böyle öngörüsüz şirketleri kurtarmak ne kadar doğru bunu da tartışmalıyız. Mesela YUMBİR Başkanı İbrahim Afyon isyan ediyor…
Ediyor etmesine de bu sıkıntı nasıl oluştu. Sıkıntıya düşmemek mümkün mü bunu hiç tartışmıyor. Bütün bunlara rağmen Ticaret Bakanlığı çözüm üretmeye çalışıyor. Aslında sektörün de gayret göstermesi gereken yeni pazarlar için görüşmeler yapıyor.
Durum bu… Belki bu sıkıntıda atlatılacak. Ama sektörün her defasında sıkıntıya düşünce bir kurtarıcı aramak yerine kendini gözden geçirmesinde yarar var diyenlerin sayısı hayli fazla.