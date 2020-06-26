135 yıllık şirketin iletişimi ona emanet

Tam 135 yılı geride bırakan Helvacızade Grubu’nun sağlık kanadı Türkiye’nin ilk sağlıklı yaşam markası Zade Vital’in yeni Pazarlama Ve Kurumsal İletişim Müdürü Emel Kar Kutan oldu. Kutan, 2008 yılında Yeditepe Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün yanı sıra Psikoloji Bölümü’nde çift anadal eğitimi gördükten sonra Marmara Üniversitesi Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı.

2009 yılında Yıldız Holding bünyesinde sırasıyla Rozi ve Komili’de farklı pozisyonlarda kariyerine başlayan Emel Kar Kutan ardından ABC Deterjan’da görev alarak çalışma hayatına devam etti. 2015 yılında Artsana Türkiye’nin Chicco markasında Kategori Müdürü olarak başarılı işlere imza attı.

Emel Kar Kutan, Zade Vital’in Pazarlama Ve Kurumsal İletişim Müdürü olarak global ve yerel pazarlama iletişimi, kanal kampanyaları ve iç iletişim aktivitelerinin yönetilmesinden sorumlu olacak.

ZADE VITAL® HAKKINDA

Zade Vital Doğal Besin Destekleri Serisi, tohumun doğduğu Anadolu topraklarından çıkan, Akdeniz ve Karadeniz’in sağlık fışkıran bitki ve meyvelerinden güç bulan Türkiye’nin ilk sağlıklı yaşam markasıdır. 135 yıldır “nesiller boyu sağlık” ilkesi ile çalışan Helvacızade Grubu yoğun Ar-Ge yatırımı gerektiren ilaç sektöründe, üniversite ve sanayinin bilgi birikimi ve imkanlarını biraraya getirerek, 2012 yılında Ege Üniversitesi İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma Uygulama Merkezi ARGEFAR ile işbirliği içinde Zade Vital’i toplumla buluşturmuştur. Zade Vital, binlerce yıldır şifa ve güzellik amaçlı kullanılan bitki, meyve ve tohumları Ar-Ge ile birleştirerek dünyanın en zengin Soğuk Pres ürün çeşitliliğini sunmuştur. Bitki, meyve ve tohumları hiçbir ısıl işlem ve kimyasal işlem görmeden üreten Zade Vital, geniş ürün yelpazesi ile sadece belirli coğrafyalarda yetişen bitkileri, uluslararası GMP (Good Manufacturing Practices) standartlarında üreterek, farmasötik formda tüm dünya ile buluşturmaktadır. Zade Vital ürünleri Türkiye genelinde 16.590 eczanede, sadece doktor ve eczacı danışmanlığında insanlarımızla buluşmaktadır. Zade Vital; Nutrasötik ve Kozmesötik kategorileri ile 130 farklı ürün çeşidi ve 537 farklı ürün formu ile çocukluktan itibaren yaşamın her döneminde daha iyi hissetmek, yaşlanma etkilerini geciktirmek, hastalıklardan korunmak, güç ve enerji kazanmak, cildin sağlık ve güzelliğini korumaya ve sağlıkla yaş almaya destek olmaktadır.