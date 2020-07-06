200 kadına büyük fırsat

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Sanofi Türkiye iş birliğiyle hayata geçirilen ‘Geleceğin Kadın Liderleri’ projesinin, 2020 yılı yeni dönem başvuruları açıldı. Genç kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını artırmak, kadınlara kariyer basamaklarında fırsat eşitliği yaratmak ve kadın istihdamına katkı sağlanması hedefiyle yürütülen program, 10. yılında 200 genç kadına daha eğitim şansı sunacak.

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Sanofi Türkiye tarafından 2010 yılında hayata geçen Geleceğin Kadın Liderleri programı, 10. dönemine başlıyor. İş hayatına yönelik temel bilgi ve beceriler, kariyer geliştirme ve yönetmeye yönelik bakış açısı ve işe giriş becerileri eğitimlerini içeren Geleceğin Kadın Liderleri programı, Türkiye’nin dört bir yanından genç kadınların başvurularını bekliyor. Programa üniversitelerden 2019-2020 ve 2020-2021 dönemlerinde mezun olacak, 20-25 yaş arası, yeniliklere ve gelişmelere açık tüm genç kadınlar 2 Ağustos 2020 tarihine kadar başvurabilecek.

Programda yer alacak genç kadınlar, iş bulma süreçlerinde kendilerine faydalı olabilecek; Zaman yönetimi,özgeçmiş yazma, mülakat simülasyonları gibi eğitimlerin yanı sıra, iş hayatlarına yön verecek etkin iletişim, kariyer planlaması ve profesyonel oryantasyon eğitimlerini alarak sertifikasyon sürecinden geçirilecek. Eğitim süresince katılımcıların değişik sektörleri de tanımaları için farklı şirketlerin temsilcileri ile tanışma ve iletişim kurma imkanları da sağlanacak.

Katılımcıların online mülakatlar sonucu belirleneceği Geleceğin Kadın Liderleri yeni dönem programı 13-16 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ülkemizdeki COVID-19 yayılımını önlemeye katkı sağlamak amacıyla proje dahilinde yapılan hızlı adaptasyonlar sayesinde programın eğitimleri bu seneye özel olarak online bir platform üzerinden verilecek.