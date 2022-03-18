Alternatif Bank üst yönetiminde iki yeni atama

Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür atamalarla ilgili olarak; “Alternatif Bank olarak büyüme hedeflerimize kendi içimizden yetişen liderlerle yürümeye önem veriyoruz. Bu doğrultuda başarılı çalışmaları, bilgi birikimi ve tecrübeleriyle bankamıza yıllardır değer katan iki çalışma arkadaşımı üst yönetimimizde yeni görevlerinde görmekten mutluluk duyuyorum. Bankamızda 8 yıldır Kredi Tahsis Grubu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Sayın Gökhan Songül, başta bankamızın aktif kalitesinin gelişimi olmak üzere birçok kritik projede liderlik yaparak, başarılı işlere imza attı. Sahip olduğu deneyimle Gökhan Bey’in Kurumsal ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı görevinde de Bankamızın hedeflerine ulaşmasında önemli katkıları olacağına inanıyorum. Uzun yıllara dayanan bankacılık tecrübesiyle 4 yıl önce aramıza katılan Sayın Ayşe Akbulut da Alternatif Bank’ın başarı yolculuğunda Kredi Tahsis Grubumuz bünyesinde çok önemli görevler üstlendi. Şimdi de Gökhan Bey’den Kredi Tahsis Grubu Genel Müdür Yardımcılığı görevini devralarak ekibimize sağladığı katkıyı artan bir ivme ile sürdüreceğine inanıyor, her iki çalışma arkadaşıma yeni görevlerinde başarılar diliyorum.” dedi.

Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Songül görüşlerini; “Alternatif Bank Ailesi’ne katıldığım ilk günden bugüne aynı heyecanla, ortak hedeflerimiz için çalışıyorum. Kredi Tahsis Grubu Genel Müdür Yardımcısı olarak edindiğim birikimi, Kurumsal ve Ticari Bankacılık alanında en etkili şekilde kullanarak bankamızın gelecek yolculuğuna katkı sağlamaya devam edeceğim. Tüm ekip arkadaşlarımla birlikte, banka olarak yakaladığımız ivmeyi sürdürmek en büyük hedefimiz.“ sözleriyle dile getirdi.

Genel Müdür Yardımcılığına atanan Ayşe Akbulut ise yeni göreviyle ilgili olarak şunları söyledi: “Müşterilerine öncü ve yenilikçi hizmet sunan, onlarla birlikte büyüyen, karşılıklı değer yaratma üzerine çalışmalarını sürdüren, benim de 4 yıldır bir parçası olmaktan mutluluk duyduğum Alternatif Bank Ailesi’nde yepyeni bir sorumluluk üstleniyorum ve bundan da son derece gururluyum. Değişimlerle güçlenen bankamızda tüm ekip arkadaşlarımla yeni başarılara imza atacağımıza inancım tam.”