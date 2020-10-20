Apsiyon'da atama

Türkiye genelinde 800 binden fazla konuta hizmet veren, ilkleri ve geliştirdiği özellikleriyle insanların hayatlarına teknolojiyle dokunan Apsiyon, üst düzey bir atama gerçekleştirdi. Yazılım sektöründe uzun yıllar farklı firmalarda deneyim kazanan Erçin Dedeoğlu, Apsiyon’un Yazılım Geliştirme Müdürü olarak atandı. Toplu yaşam alanı yöneticilerine CRM’den finans yönetimine, bakım takibinden dijital güvenlik sistemlerine kadar entegre çözümler sunan Apsiyon’da üst düzey bir atama gerçekleşti. 800 binden fazla konutta, 10 binden fazla sitede, 1.7 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veren Apsiyon’un yeni Yazılım Geliştirme Müdürü Erçin Dedeoğlu oldu.