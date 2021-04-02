Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner25
Bakır Konseyi'ne girdi
Bakır Konseyi'ne girdi
Yine öncü olacak
Yine öncü olacak
Sorumluluğu arttı
Sorumluluğu arttı
Herkeseye karavan
Herkeseye karavan
Mutfakta teknoloji var
Mutfakta teknoloji var

Bakır Konseyi'ne girdi

Sarkuysan Genel Müdürü ve İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkan Yardımcısı Sevgür Arslanpay, İngiltere merkezli Uluslararası İşlenmiş Bakır Konseyi’nin yeni yönetim kurulu üyesi olarak seçildi.

Bakır Konseyi'ne girdi
banner17

Sarkuysan Genel Müdürü ve İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkan Yardımcısı Sevgür Arslanpay, 25 ülkeden 150 üyesi ile küresel ölçekte en büyük sektörel organizasyonlarından olan, dünyada bakır ve bakır alaşımları üreticilerini temsil eden ‘Uluslararası İşlenmiş Bakır Konseyi’ (IWCC-International Wrougt Copper Council) Yönetim Kurulu’na seçildi. 1991 yılından beri Türkiye temsilciliğini Sarkuysan’ın yaptığı, bakır sektöründeki gelişmelere, istatistiki değerlendirmelere, projeksiyonlara ve sektördeki eğilimlere yön veren İngiltere merkezli konsey, global olarak bakır sektörünü temsil eden önde gelen referans bir kuruluş olarak kabul görüyor.

“ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİM”

Yeni göreviyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Sevgür Arslanpay, “İşlenmiş bakırın kullanım oranı hem ülkemizde hem de dünyada her geçen gün artıyor. Yatırımcıların da günden güne artan talep gösterdiği bir emtia olup, küresel finans piyasaları açısından da kritik önem arz ediyor. Ülkemizi, bakır sektörünün bu önemli kuruluşunda en iyi şekilde temsil etmenin gayreti içerisinde olacağım.” dedi.

banner18
İlgili Galeriler
Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
Anahtar Kelimeler:
Uluslararası İşlenmiş Bakır KonseyiYönetiminin Yeni üyesi Türkiye’denSarkuysan Genel Müdürü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1