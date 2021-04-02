Bakır Konseyi'ne girdi

Sarkuysan Genel Müdürü ve İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkan Yardımcısı Sevgür Arslanpay, 25 ülkeden 150 üyesi ile küresel ölçekte en büyük sektörel organizasyonlarından olan, dünyada bakır ve bakır alaşımları üreticilerini temsil eden ‘Uluslararası İşlenmiş Bakır Konseyi’ (IWCC-International Wrougt Copper Council) Yönetim Kurulu’na seçildi. 1991 yılından beri Türkiye temsilciliğini Sarkuysan’ın yaptığı, bakır sektöründeki gelişmelere, istatistiki değerlendirmelere, projeksiyonlara ve sektördeki eğilimlere yön veren İngiltere merkezli konsey, global olarak bakır sektörünü temsil eden önde gelen referans bir kuruluş olarak kabul görüyor.

“ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİM”

Yeni göreviyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Sevgür Arslanpay, “İşlenmiş bakırın kullanım oranı hem ülkemizde hem de dünyada her geçen gün artıyor. Yatırımcıların da günden güne artan talep gösterdiği bir emtia olup, küresel finans piyasaları açısından da kritik önem arz ediyor. Ülkemizi, bakır sektörünün bu önemli kuruluşunda en iyi şekilde temsil etmenin gayreti içerisinde olacağım.” dedi.