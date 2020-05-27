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Başkan Haluk Yıldız oldu

TOBB Türkiye Orman Ürünleri Meclisi’nde yapılan divan seçimi sonucunda, ağaç ve orman ürünleri sektörünün tecrübeli ismi, Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız oy birliğiyle meclisin yeni başkanı oldu.

Başkan Haluk Yıldız oldu

TOBB Türkiye Orman Ürünleri Meclisi’nde yapılan divan seçimi sonucunda, ağaç ve orman ürünleri sektörünün tecrübeli ismi, Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız, oy birliğiyle meclisin yeni başkanı oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) çatısı altında faaliyet gösteren Türkiye Orman Ürünleri Meclisi, sektördeki güncel konuları görüşmek ve meclis divanını seçmek üzere 21 Mayıs Perşembe günü video konferans yoluyla bir araya geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey’in katılımıyla gerçekleşen toplantıda, sektörün güncel sorunları ve beklentileri dile getirilerek, çözüm önerileri üzerine istişarelerde bulunuldu. Toplantının ardından yapılan divan seçiminde, Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız oy birliğiyle TOBB Türkiye Orman Ürünleri Meclisi’nin yeni başkanı oldu. Gentaş Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Kahraman ise Başkan Yardımcısı seçildi.

Yıldız: “Yerli ve milli üretimimizle ekonomideki payımızı artırmaya odaklanacağız”

Seçimin ardından yaptığı konuşmada, kendilerini bu göreve layık gören meclis üyelerine teşekkürlerini sunan Başkan Haluk Yıldız şunları söyledi: “Sektörümüz için elbirliğiyle çalışmaya ve birlikte değer üretmeye gayret edeceğiz. Ülkemiz, son 20 yılda yapılan yatırımlarla orman ürünleri sektöründe global bir rekabet gücü elde etti. Önümüzdeki dönemde, yenilenebilir hammaddeye dayanan yerli ve milli üretimimizle Türk ekonomisindeki payımızı artırmaya ve sektörümüzün ihtiyaçlarını kamu kurumları nezdinde en iyi şekilde anlatmaya odaklanacağız.”

TOBB Türkiye Orman Ürünleri Meclisi, yeni dönem çalışma yöntemini belirlemek ve gündemini oluşturmak amacıyla önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelecek.

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