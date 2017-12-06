ANKARA (AA) - Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, KPSS-2017/2 Tercih Kılavuzu'nda yer alan bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecek.
Muhabir: Selma Kasap
Bazı kamu kurumlarına yerleştirme sonuçları açıklandı
KPSS sonuçlarına göre, bazı kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.
06 Aralık 2017 Çarşamba 16:50
ANKARA (AA) - Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.