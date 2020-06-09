Beymen'in insan kaynaklarını yönetecek

Beymen Grup’un üst yönetiminde gerçekleştirilen atama ile İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı (CHRO) görevine Banu Cengiz getirildi. Cengiz, tüm Beymen Grup şirketlerinin İnsan Kaynakları fonksiyonlarını yönetecek.

İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili Edebiyatı Bölümü mezunu olan Banu Cengiz, Bilgi Üniversitesinde ‘İşletme’ ve Middlesex Üniversitesi’nde ‘Organizasyonlarda Koçluk, Danışmanlık ve Liderlik’ programlarına katılarak iki alanda masterını tamamladı.

Banu Cengiz, 25 yılı aşkın kariyerinde çok farklı sektörlerde; satın alma ve birleşme süreçleri de dahil olmak üzere, stratejik ve yenilikçi insan kaynakları süreç ve uygulamalarının tasarlanmasına ve hayata geçirilmesine üst düzey liderlik etti. Vodafone’da Ticari Fonksiyonlardan Sorumlu İnsan Kaynakları Kıdemli Müdürü olarak işe alım ve yetenek yönetimi, eğitim ve gelişim, performans yönetimi, organizasyonel gelişim gibi çeşitli insan kaynakları süreçlerini yöneten Cengiz, daha sonra QNB Finansbank'ta İnsan Kaynakları Grup Müdürü, Aktifbank’ta İnsan Kaynakları Kıdemli Direktörü olarak görev yaptı. Beymen Grup’a katılmadan önce Sofra / Compass Group’ta İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi olarak görev alan Banu Cengiz, bununla birlikte 45 ülkenin İnsan Kaynakları stratejilerini belirleyen ‘Global İnsan Kaynakları Strateji ve Yürütme Komitesi Üyesi’ görevini de sürdürmekteydi.