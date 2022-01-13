Çalışmanın kuralları değişiyor

Merck Global’in “Future Ways of Working” (Geleceğin Çalışma Modelleri) projesi 1 Ocak 2022 itibariyle Merck Türkiye’de hayata geçirildi. “Geleceğin Çalışma Modelleri” ile çalışanların iş-yaşam dengesine önem vererek ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlayarak, pozitif bir ortamda güçlü iş sonuçlarına ulaşmak hedefleniyor.

Ülkemizde yaklaşık 200 kişilik bir organizasyonu olan bilim ve teknoloji şirketi Merck çalışanlarının %60’ı merkez ofis, %40’ı da saha ekiplerinden oluşuyor. Pandemi öncesinde de esnek çalışma saatleri ve uzaktan çalışma uygulamasına sahip olan Merck Türkiye, ilk vakanın görülmesiyle birlikte tamamen uzaktan çalışma sistemine geçiş yaptı.

“Merck’te ‘Geleceğin Çalışma Modelleri’ ile geleceği çalışanlarımızla birlikte şekillendiriyoruz” diyen Merck Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Gaye Mesçioğlu; “Artık bilgisayarımızın ve internet bağlantısının olduğu her yerden işimizi kolayca yapabiliyoruz. Bu model sorumluluk alma, işi sahiplenme, çeviklik, psikolojik sağlamlık, zaman yönetimi ve kişisel disiplin gibi yetkinliklerin de öne çıkmasını sağladı” diyerek sözlerine devam etti. İletişim teknolojilerinde yaşanan baş döndürücü gelişmeler ve pandemiyle birlikte bu teknolojilerin hızla hayatımıza girmesi sonucu, şirket içi iletişim kanalları olarak çevrim içi platformların ve sanal iletişim araçlarının ön plana çıktığının da altını çizdi.

“Merck oyunun kuralını kalıcı olarak değiştiren bir projeyi hayata geçirdi.”

Merck Global’in “Future Ways of Working” (Geleceğin Çalışma Modelleri) projesini 1 Ocak 2022 itibarıyla Merck Türkiye’de hayata geçirdiklerini belirten Mesçioğlu; “Geleceğin Çalışma Modelleri” ile çalışanlarımızın iş-yaşam dengesini de önemseyerek onlara daha fazla esneklik sunmayı, en verimli şekilde çalışmalarını sağlayarak pozitif bir ortamda güçlü iş sonuçlarına ulaşmayı hedefliyoruz. Bu yeni model ile hem çalışma şekillerimizi hem de liderlik etme ve öğrenme şekillerimizi geliştiriyoruz” dedi.

“Geleceğimizi çalışanlarımızla birlikte şekillendireceğiz”

Merck Türkiye’de “Geleceğin Çalışma Modeli” yönetici ve çalışanın karşılıklı anlaşma yoluyla çalışma zamanını, yer, süre ve dağılım bakımından düzenlediği çalışma modelini ifade ediyor.

Bu modeli hem çalışanın hem de işverenin ihtiyaçlarını kapsamak ve karşılamak üzere geliştirdiklerini belirten Mesçioğlu; “Yeni modelimizi “Esnek ve Uzaktan / Hibrit Çalışma Modeli” olarak adlandırdık ve çalışanlarımıza “Uzaktan / Hibrit Çalışma”, “Esnek (Değişken) Çalışma Saatleri”, “Kısmi Süreli (Part-time) Çalışma” ve “İş Paylaşımı” gibi farklı alternatiflerle çalışma modelleri sunduk. Bu kapsamda yöneticilerimize ve çalışma arkadaşlarımıza “Bilgilendirme Toplantıları” düzenledik. Bu seanslarda yöneticilerimizin ekiplerinin tüm potansiyellerini ortaya çıkarmaları için mümkün olan en iyi çalışma ortamını oluşturmalarına yardımcı olacak araçlar sağladık.” dedi.

“İyi Olma Hali (Wellbeing) Kampanyasıyla “Geleceğin Çalışma Modelleri” projesini daha da güçlendirdik”

Merck Türkiye “Geleceğin Çalışma Modelleri” projesini hayata geçirirken bütünsel bir yaklaşımla pandemi ile başlayan değişim ve dönüşüm sürecinde çalışanlarına destek olmak amacıyla “İyi Olma Hali (wellbeing)” kampanyasını da hayata geçirdi. Merck Türkiye Genel Müdürü Şehram Zayer, “Değişim yenilikleri beraberinde getirirken, zaman zaman zorlayıcı bir süreç de olabiliyor. Bu değişim ve dönüşüm yolculuğumuzda çalışanlarımıza destek olmaya, farklı araç ve kaynaklar sunarak yanlarında olduğumuzu hissettirmeye devam ediyoruz. Gelişim kültürüne verdiğimiz önemle amacımız hem hedeflerimize hep birlikte koşmak, hem de birlikte bütünsel sağlığımızı ve iyi olma halimizi desteklemek ve geliştirmek” dedi.

Aralık 2021’de lansmanı gerçekleşen Merck Türkiye İyi Olma Hali (Wellbeing) Kampanyası, gelişim sohbetleri, seminer ve uygulamalar, bütünsel sağlık konularında ipuçları, pek çok farklı platformda online eğitim önerileri, kitap ve video paylaşımlarıyla devam ediyor.

İlk ayın konusu olarak, belirlenen ‘Bütünsel Zindelik’, uzman eğitmen ve koçlarla yapılan seminerlerde işlendi. Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Gaye Mesçioğlu, “Gelecek aylarda farklı konu ve konuklarla devam edecek olan “İyi Olma Hali” kampanyamızla, daha sağlıklı ve mutlu bir yaşamın kapılarını hep birlikte aralamayı, yaşam kalitemizi arttıran bütünsel sağlık ve zindelik halimizi yükseltilmeyi hedefliyoruz.” diye sözlerini noktaladı.