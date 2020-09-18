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Canesis’in Yeni Genel Koordinatörü Onur Günay oldu

Sistem entegrasyonu alanında güçlü kadrosu ile faaliyet Canesis’in yeni genel koordinatörlüğü görevine Onur Günay atandı.

Canesis’in Yeni Genel Koordinatörü Onur Günay oldu

Bilgi teknolojileri projelelerinin planlanmasından, mimari tasarımı, geliştirilmesi, uygulanması ve teknoloji danışmanlık verilmesine kadar tüm müşterilerine dijital dönüşüm yolculuklarında yenilikçi fikirleri, ileri analitik & IoT çözümleri ile sürdürülebilir faydalar sağlayan Canesis, Onur Günay’ın bu pozisyona gelmesi ile birlikte bilişim sektöründeki gücünü bir adım öteye taşımayı hedefliyor.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Mühendislik ve Tasarım Fakültesi’nden 2008 yılında mezun olan Onur Günay, kariyeri boyunca Ericsson, Huawei ve KoçSistem gibi global firmalarda operasyon, koordinasyon ve satış alanlarında farklı görevler üstlenmiştir. Sistem Entegratörlüğü ve Telekom sektörlerindeki tecrübelerinden sonra, kariyerine müşteri deneyimi, CRM, ERP gibi yeni nesil SAP çözümleri sunan firmalarda birçok farklı markanın dijital dönüşüm vizyonlarına yön vermiştir. 17 Ağustos 2020 tarihi itibariyle Canesis Sistem Entegrasyon A.Ş.‘nin Genel Koordinatörlük görevini üstlendi.

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CanesisOnur GünayCRMERPEricssonHuaweiKoçSistem
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