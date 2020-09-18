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Çiğdem Yücesoy Subaşı’na anlamlı görev!

Uzun yıllardır yaptığı röportajlar ve kulis haberlerle ses getiren Çiğdem Yücesoy Subaşı, Dünya.com Yazı İşleri Müdürü oldu.

Çiğdem Yücesoy Subaşı’na anlamlı görev!

Uzun yıllardır yaptığı röportajlar ve kulis haberlerle ses getiren Çiğdem Yücesoy Subaşı, Dünya.com Yazı İşleri Müdürü oldu. Son olarak Para Dergisi'nde görev alan ve ekonomi dergilerinde yaptığı röportajlarda adından sıkça söz ettiren Çiğdem Yücesoy Subaşı, Dünya Gazetesi’nin internet sitesi dunya.com Yazı İşleri Müdürü olarak göreve başladı.

Yeni görevini sosyal medyadan duyuran Subaşı şunları söyledi;

"Yeni heyecan, yepyeni bir başlangıç.. Dünya Gazetesi’nin internet sitesi dunya.com’un Yazı İşleri Müdürü olarak görevime başladım. Tebriklerini ileten herkese çok teşekkürler.."

Geçtiğimiz yıl Ekonomi Gazeteciler Derneği (EGD) Yılbaşı Buluşması’nda, meslekte 20. yılını dolduran ve oldukça başarılarından söz ettiren Çiğdem Yücesoy Subaşı’na “Ekonomi Basını Başarı Ödülü” takdim edildi.

Subaşı’na yeni görevinde başarılarının devamını diliyoruz.


 

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Çiğdem Yücesoy SubaşıDünya.comEkonomi Gazeteciler Derneği
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