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Cigna Finans’ta üst düzey atama

Uluslararası sağlık ve sigorta devi Cigna ile Türkiye’nin en büyük özel bankalarından QNB Finansbank ortaklığında faaliyet gösteren emeklilik ve hayat sigortası şirketi Cigna Finans’ta Finans Genel Müdür Yardımcısı, finans sektörünün deneyimli ismi Ümit Sönmez oldu.

Cigna Finans’ta üst düzey atama

Uluslararası sağlık ve sigorta devi Cigna ile Türkiye’nin en büyük özel bankalarından QNB Finansbank ortaklığında faaliyet gösteren emeklilik ve hayat sigortası şirketi Cigna Finans’ta Finans Genel Müdür Yardımcısı, finans sektörünün deneyimli ismi Ümit Sönmez oldu.

Uluslararası sağlık ve sigorta devi Cigna ile Türkiye’nin en büyük özel bankalarından QNB Finansbank ortaklığında faaliyet gösteren emeklilik ve hayat sigortası şirketi Cigna Finans, her an bir müşteriye, bir aileye ilham verme ve yaşamlarını iyileştirme amacıyla kadrosunu yeni isimlerle güçlendirmeye devam ediyor.

Türkiye'nin dört bir yanındaki geniş hizmet ağı, köklü deneyimi ve sigortadan daha fazlasını sunan çözümleriyle Cigna Finans, bu doğrultuda, bünyesine son olarak finans sektörünün deneyimli ismi Ümit Sönmez’i kattı. Sönmez, Genel Müdür Yardımcısı olarak şirketin mali kontrol, raporlama, teknik ve aktüerya faaliyetlerinden sorumlu olacak.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İstatistik bölümünde lisansını, Özyeğin Üniversitesi’nde Yöneticiler için İşletme Yüksek Lisansını tamamlayan Ümit Sönmez, 23 yıllık finans tecrübesine sahip. Mesleki hayatı boyunca iç kontrol, bütçe ve performans yönetimi, finansal planlama ve finansal strateji gibi pek çok farklı görevde bulunan Sönmez, Qatar National Bank (Q.P.S.C.) deki tecrübesinden sonra Hemenal Finansman A.Ş.’de sırasıyla Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdür görevlerinde bulunmuştur. Kendisi Cigna Finans’a katılmadan önce Burgan Bank A.Ş.’de Mali İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevini yürütmekteydi.

Cigna Finans, sigortada uçtan uca dijitalleşme ve mobil teknoloji uygulamaları, inovatif ve kişiselleştirilmiş ürünler, mükemmelleştirilmiş müşteri deneyimi, hayat sigortası pazarında liderlik gibi hedefleri doğrultusunda faaliyetlerine devam ediyor.

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