Çi̇mko Çi̇mento ve Beton’a küresel yöneti̇ci̇

İSTANBUL (AA) - Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret AŞ yönetim kuruluna bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak George Thomas atandı.

Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret AŞ'den yapılan açıklamaya göre, çimento ve inşaat malzemeleri sektöründe 50 yıla yakın uluslararası tecrübeye sahip olan Thomas, şirketin yönetim kuruluna getirildi.

Mühendislikten, araştırma geliştirmeye, teknik yöneticilikten danışmanlığa kadar çok geniş bir yelpazede çalışan Thomas, küresel çimento sektörü, bölgesel ve yerel pazar dinamikleri, büyüme ve genişleme fırsatlarıyla ilgili bilgi ve tecrübeye sahip.

Uzun yıllar Dünya Bankasının özel sektör kolu olan Uluslararası Finans Kuruluşunda (IFC) çimento ve yapı malzemelerinden sorumlu üst düzey yöneticilik görevi üstlenen Thomas, on yıldan beri sektörün önemli oyuncularının bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı.

Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret AŞ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan George Thomas, görevine başladı.