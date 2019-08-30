CNR Holding’te üst düzey atama

Gazetecilik mesleğine 1995 yılında başlayan Deniz Kalendergil, 11 yıl ulusal gazetelerden yerele, TV ve radyolardan internet medyasına kadar medyanın birçok alanında ekonomi gazeteciliği görevini yürüttü. 2006 yılında Türkiye’nin konfederasyon bazında ilk genç iş adamları sivil toplum kuruluşu olan Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu'nda (TÜGİK) Basın Danışmanı görevine getirilen Deniz Kalendergil, 4 yıl bu kuruluşta çalıştı. Daha sonra medyada edindiği deneyimlerini sektörün önde gelen PR ajanslarına taşıyan Deniz Kalendergil, 1 Ağustos 2019 itibariyle CNR Holding Kurumsal İletişim Müdürü görevine getirildi.



Fuarcılık endüstrisinin ‘Global Markası’ olma yolunda hızla ilerleyen CNR Holding, ulusal ve uluslar arası fuar organizasyonlarının dünya normlarına uygun olarak ülkemizde geliştirilmesine öncülük ediyor. 5 kıta ve 186 ülkedeki üreticileri, alıcı firmaları, distribütörleri ve tedarikçileri düzenlediği fuarlarda bir araya getiren CNR Holding, her yıl 50’ye yakın ulusal ve uluslar arası fuar organizasyonlarında 800.000’i yabancı olmak üzere toplam 2.900.000 ziyaretçiyi ağırlıyor. CNR Holding, kurulduğu günden bu yana gerçekleştirdiği 1.000’in üzerindeki fuar organizasyonlarında 150.000’i aşkın firmayı 25.000.000’u aşan alıcı grubuyla buluşturdu. CNR EXPO ile Avrasya’nın en büyük fuar alanına sahip olan CNR Holding aralarında EVTEKS, İMOB, AYMOD, CNR Avrasya Boat Show, Hostech by Tusid ve Ev Tekstili ve Dekorasyon Fuarı’nın da yer aldığı fuar organizasyonları sayesinde bugüne kadar Türkiye’ye 5 milyonu aşkın iş ziyaretinin yapılmasına olanak sağladı. Fuarıyla sektörlerin ihracatına yüzde 20 civarında bir destek sağlayan CNR Holding, Türkiye turizmine de önemi katkılar sunuyor.