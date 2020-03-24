Çocukları geleceğe hazırlıyorlar

5 bin 300’den fazla kişiye istihdam sağlayan SOCAR Türkiye, çalışanlarının çocuklarına yönelik başlattığı ‘Yeni Jenerasyon Gelişim Programı’ ile bugüne kadar 120 gence ulaştı. Türkiye’de bir ilk olan program, gençlerin kariyer yolculuklarına katkı sağlamayı hedefliyor.

Türkiye genelinde 5 bin 300’den fazla kişiye istihdam sağlayan SOCAR Türkiye’nin gelecek nesillerin iş hayatına ve kariyerine katkı sağlamak hedefi ile başlattığı Yeni Jenerasyon Gelişim Programı, geçtiğimiz ay yeni mezunlarını verdi. SOCAR Türkiye’de çalışanların çocuklarına yönelik gerçekleştirilen özel eğitim programı, son mezunlarla birlikte 120 gence ulaşmış oldu. Farklı kentlerde farklı tarihlerde başlayan ve bu yıl 9 Kasım – 29 Şubat arasında tamamlanan eğitimlerin sonunda mezuniyet belgeleri, SOCAR Türkiye iştiraklerinin genel müdür ve yöneticileri tarafından verildi. 2017 yılında Petkim’de başlayan ve 2019 itibarıyla SOCAR Türkiye ve tüm grup şirketlerinde uygulanan program, gerek süresinin uzunluğu gerekse kapsamının genişliği sayesinde benzerlerinden ayrışıyor.

Yeni Jenerasyon Gelişim Programı çerçevesinde verilen eğitimlerin geçtiğimiz ay Bursa, İzmir, Kayseri ve İstanbul’da başarıyla tamamlandığını dile getiren SOCAR Türkiye İnsan Kaynakları Başkanı Sibel Uğur, “Yeni Jenerasyon Gelişim Programı’nda çıkış noktamız yalnızca çalışanlarımıza değil ailelerine de dokunabilmek, çocuklarımızı geleceğe hazırlamaktı. Sosyal sorumluluk kapsamında genç nesillerin gelişimine katkı sağlamayı hedefleyen bu program, bizlere Türkiye’de bir ilk olmanın ve diğer şirketlere örnek teşkil etmenin gururunu yaşatıyor” dedi.

ÖZEL SINIFLAR OLUŞTURULDU

Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı SOCAR Türkiye’nin ve iştiraklerinin faaliyet gösterdiği İstanbul, İzmir, Bursa ve Kayseri’de açılan özel sınıflarda verilen eğitimlerle gençlere gelecekte adım atacakları profesyonel iş hayatına ve kariyerine katkı sağlanması hedefleniyor. 11 ve 12’nci sınıf ile üniversite öğrencilerine profesyoneller tarafından verilen eğitimler 6 hafta sürüyor. ‘Fark ediyorum, keşfediyorum, büyüyorum, gelişiyorum, etkileniyorum, dönüşüyorum’ başlıklarının interaktif olarak işlendiği program, gençlerin hedef belirleme, stres yönetme, liderlik, iletişim becerilerini geliştirirken özgüvenlerini artırmaya da destek oluyor.