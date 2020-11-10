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Dataları analiz edecek

Dedeman Hotels & Resorts International, kadrosunu yeni isimlerle güçlendirmeye devam ediyor. Veri yönetiminden sorumlu olacak Çağakan Yiğit Küçük, Data Kontrol ve Analiz Müdürü olarak atandı.

Dataları analiz edecek

Dedeman Hotels & Resorts International, kadrosunu yeni isimlerle güçlendirmeye devam ediyor. Veri yönetiminden sorumlu olacak Çağakan Yiğit Küçük, Data Kontrol ve Analiz Müdürü olarak atandı.

Dedeman Hotels & Resorts International’ın büyüme ve değişim stratejisi kapsamında Data Kontrol ve Analiz Müdürlüğü görevine, Ortadoğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi’nde Ekonomi ve Finans Yüksek Lisansı yapmış olan, deneyimli isim Çağakan Yiğit Küçük getirildi.

Kariyerine Endeks Türev Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de Kurumsal Finans Analisti olarak başlayan Küçük, sırasıyla Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de Kurumsal Finans Uzmanı, Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de Kurumsal Finans Müdür Yardımcısı ve en son Rixos Hotels’de Strateji ve Kurumsal Finans Müdürü olarak görev aldı.

Data Kontrol ve Analiz Müdürü olarak Dedeman ailesine katılan Çağakan Yiğit Küçük, veri akışının planlaması ve raporlanması, amaca yönelik veri toplanması, veri, fizibilite ve finansal raporların analizi konularından sorumlu olacak.

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