Dell'den Türkiye'ye kadın CEO

Dell Technologies, 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Işıl Hasdemir’in Türkiye’nin yeni ülke müdürü olarak şirkete katıldığını duyurdu.

NCR, Cisco ve Alcatel gibi küresel teknoloji şirketlerinde çalışmış olan Işıl Hasdemir, 20 yılı aşkın sektör deneyimini de beraberinde getiriyor. Hasdemir, daha önce üstlendiği rollerde, dolaylı ve dolaysız iş modelleri aracılığıyla, farklı bölgelerdeki ekiplerle çalışarak birden fazla kültürde çalışma ve liderlik deneyimi kazandı. En son Türkiye, Mısır, Ürdün ve Lübnan gibi ülkeleri kapsayan ‘Büyüyen Pazarlar’ adı verilen bölgede, NCR’ın Bölge Başkan Yardımcılığını yaptı.

Titizlikle karar verildi

Dell Technologies Orta Doğu, Rusya, Afrika ve Türkiye Bölgesi (MERAT) Kıdemli Başkan Yardımcısı Mohammed Amin söz konusu görevlendirmenin özenle yapıldığını belirterek, “Türkiye’deki ekibimizin ve işlerimizin önemini göz önünde bulundurarak ülkedeki faaliyetlerimizi yönetecek doğru yeteneği özenle seçme konusunda çok seçici davrandık. Şirketlerin dijital dönüşüm gündemlerine odaklanmalarıyla birlikte teknolojinin yön verdiği yenilikler konusunda kritik bir eşikte olduğumuz bir dönemde, Işıl’ın bize katılmasından memnuniyet duyuyorum. Çalışanları desteklemeye, faaliyetleri optimize etmeye ve pazarda başarı ivmesini sürdürmeye ve müşterilerimiz ile iş ortaklarımıza daha fazla değer katmaya yardımcı olacaktır.” diye konuştu.

En etkili 50 CEO arasında

“Türkiye’nin En Etkili 50 Kadın CEO’su” listesinde üç yıl art arda yer alma başarısı göstererek sektörde tanınmış ve saygı duyulan bir lider haline gelenDell Technologies Türkiye Ülke Müdürü Işıl Hasdemir şunları dile getirdi: “Şirketin stratejik gündemine liderlik etme ve bu gündemi şekillendirme sorumluluğunu üstlenmek üzere MERAT bölgesinde Dell Technologies ekibinin bir parçası olmak bana büyük heyecan veriyor. Dijitalleşme, sosyo ekonomik büyümenin önemli bir etkeni olmaya devam ediyor.Rekabet güçlerini artıracak ve başarıya yön verecek dijital dönüşüm yolculuklarını hızlandırmak üzere müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla yakın çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Toplumsal ayrımcılığa karşı faaliyetleriyle öne çıkan bir şirkette çalışacağım için ayrıca gurur duyuyorum. Aynı ideallere sahip olduğum Dell Technologies, toplumsal cinsiyet eşitliğinin yanı sıra tüm insanlığın gelişimi açısından ekosisteme yön veriyor.”