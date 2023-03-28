Dijital İletişim Platformu'na Genç Başkan

Gül Kalender yazıyor...Doğukan Kılıç, Dijital itibar yönetim şirketi olan DİJİMOD’u ve sektörüyle alakalı çalışmalarını anlattı;

“Dijitalde markalaşma üzerine projeler yazan, bir markanın ne yapması ve ne yapmaması gerektiğini anlatan firma” diye tanıttı. Kılıç, algoritma hakkında yapılmaması gereken kuralların olduğunu ve bunları toplumun ahlak kurallarının belirlediğini söyledi. Biz bunların hepsini toparlıyoruz. Markaların neler yapmaması gerektiğini onlara öğretmeye ve yönetmeye çalışıyoruz. Artı olarak da DİJİMOD’un markalara en büyük katkısı etkileşimi güçlendirecek projeler yazmak. Çünkü amacımız herhangi bir şey paylaştığımızda daha fazla insana ulaşmak.” sözleriyle anlattı.

Çok farklı bir kariyer yolum var

“Kendim aslında gıda mühendisliği okudum ama 92 yılından beri dijitalin içindeyim. Teknolojiyi çok seviyorum. İçinde büyüyünce de bununla ilgili bir iş yapacağım çok belliydi. Ailemin hatırı için gıda mühendisliği oldum ama onunla beraber işletme okudum. Daha sonra marka yönetimiyle yüksek lisans yaptım. Kendimi dijital pazarlamalar konusunda geliştirdim.”

Hayallerime adım adım yaklaşıyorum

“Bu çok gurur verici bir hareket. Dijital iletişim şu anda günümüzün iletişim kanalı oldu. Eskiden tek taraflı iletişim vardı şimdi dijital iletişimle çift taraflı iletişim var. Benim için çok önemli bir platform burası. Önceden bu işlerde bir şeyler yapar mıyım diye ayal kuruyordum. YAPDER’in bu sektörde söz sahibi. Celal Toprak’ın enerjisi çok iyi. Desteklerini hiç esirgemiyor ve bizim platformun da öncülerinden kendisi. Bence çok güzel işler yapacağız. Gençlerin çok fazla işin içinde olacağı bir sistem kuracağım.”

Topkapı Üniversitesi, Medya Uygulama Merkezi öğrencileri Kılıç’ı yalnız bırakmadı. Topkapı üniversitesiyle yapmış olduğumuz bir iş birliği var. Medya uygulama merkezini kurdu. Medya uygulama merkezi, Dijital iletişim platformu bunların hepsini bir bütün haline getireceğim. Ve hepimiz orada çalışacağız. Yani sektöre çok kaliteli çalışan personel kazandıracağız.

En son dersimizde hepsini davet ettim. Bunun sebebi buraya gelip network yapmalarını istiyorum. Bizim orda yapmak istediğimiz arkadaşlarımız mezun olduktan sonra hayatta nelerle karşılaşacaklar bunu öğretmek. Bir platform nasıl olur, kimler geliyor, insanlar ne kadar saygı duyuyor. Bu insanlarla çalışma fırsatı doğuyor. Çünkü tanıştığı kişilerle okul bittikten sonra karşılaştığı zaman “ben sizinle platformda karşılaşmıştım, dijital iletişim platformunda tanışmıştım. Kartınızı aldım.” dediğinizde sizi öne geçirecek. Buradaki öğrenci arkadaşların gelme sebebi de bu. Mum aslında bizim için yetişmiş sektöre hâkim bilgili zaten okuldan iyi bir eğitim almış kişilerin çıktığı bir merkez olacak. Hayalim bu.



