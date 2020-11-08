Dikiş makinesi satışları ikiye katlandı

Pandemi döneminde birçok insanın hobi arayışı ve mevcut hobilerini geliştirmek istemesi sebebiyle dikiş makinesi satışlarında patlama yaşandı. Sektördeki pazar payının yüzde 90’ına sahip olan Singer Türkiye, 2020 yılı Ocak- Ekim dönemi satışlarını yüzde 58 oranında artırırken, e-ticaret gerçekleştirdiği web sitesindeki üye sayısını da yüzde 79 oranındaki artışla 420 bine ulaştırdı.

Pandemi sürecinde insanların evlerine kapanarak hobi arayışına girmesiyle birlikte, dikiş makinesi satışları da ikiye katlandı. Kıyafet, ev mefruşatı ve kendi maskesini dikmek isteyenlerin artmasıyla birlikte dikiş makinesi sektörünün Türkiye’deki ve dünyadaki pazar payı da genişledi. Türkiye’deki pazarın yüzde 90’ına sahip olarak sektörde lider konumda yer alan Singer Türkiye’nin bir önceki yıl 200-250 bin adet olan dikiş makinesi satışları Ocak Ekim 2020 arasında yüzde 58 artış kaydetti. Singer Türkiye Genel Müdürü Sinem Kınran Parlak, satın almaların büyük ölçüde online satış kanallarından gerçekleştiğini belirtti. Web sitelerine giriş sayılarının 2019 yılında ortalama 260 bin kişi civarında olduğunu belirten Parlak, “2020 yılının aynı döneminde ziyaretçi sayılarımız 420 bine yaklaştı. Yeni üye sayılarımızdaki artış da yüzde 79 civarında seyrediyor. Web sitemize girişlerin yüzde 78’i cep telefonundan gerçekleşirken yüzde 21’i ise masaüstü bilgisayardan gerçekleşti. Ortalama sitede ziyaretçi olarak bulunma süresi 3 dakikaya yakın görünüyor. Dünya genelindeki pazar lideri Amerika’nın satışlarına da baktığımızda 2020 yılında 2019 yılına göre web sitesi ziyaretçi trafiğinde yüzde 80 oranında artış bulunduğunu gözlemliyoruz. Elektronik makinelerin satışlarında ise yüzde 41 oranında artış mevcut” diye konuştu.

Beyaz yakalı çalışanlar da dikiş dikmeye başladı

Tüketici kitlesinin pandemi öncesi dönemde ağırlıklı ev hanımlarından oluştuğunu söyleyen Parlak, pandemiyle birlikte home office çalışan ve evde geçirdiği vakti artan beyaz yaka çalışanların da portföylerine eklendiğine dikkat çekti. Dikiş hobisinin yalnızca ev hanımlarının ilgi odağı olmaktan çıkarak, vaktini keyifli geçirmek ve bir uğraş edinmek isteyen kişilerin de önceliği olduğunu belirten Parlak, “Bunun yanı sıra yıllardır sosyal medya, okullar ve kurslara yaptığımız yatırım da bu dönemde genç dikiş severlerin artması olarak bize geri döndü. Gençler de evde kendilerine verimli vakit geçirebilecek bir uğraş aradılar ve özellikle mevcut kıyafetlerini dönüştürerek, bu süreci geçiriyorlar. Aldığımız geri dönüşler ve müşteri memnuniyeti araştırmalarımız pozitif yönde bulunuyor. Dikiş makinelerimiz inovatif özelliklerle sürekli yenileniyor ve her zevke uygun ürünlerimiz bulunuyor. Kullanım kolaylığı ve ergonomik özellikleri de sürekli geliştirdiğimiz için mevcutta dikiş makinesi sahibi olup kullanan insanlar da yenilikleri merakla takip ederek yeni alımlar gerçekleştiriyor. Bu doğrultuda yükselen bir trendle satışlarımızın artmaya devam edeceği düşüncesindeyiz” dedi.

EBA TV’deki Moda Tasarım dersleri Singer makineleriyle gerçekleşiyor

Günümüz dünyasında gelişen teknolojilerin etkisiyle dikiş makinelerinde yenilikçi çalışmalar gerçekleştiren Singer Türkiye, meslek liselerinde Moda Tasarım Teknolojileri bölüm derslerine de konu olmaya başladı. Bölüm öğretmenleri tarafından Singer dikiş makineleri kullanılarak yapılan çekimler, uzaktan eğitim platformu olan EBA TV’de ders videoları olarak izlenebiliyor. İlgili bölüm öğrencileri EBA TV’de Singer makineleriyle gerçekleştirilen uygulamalı dersleri detaylı bir şekilde takip edebiliyor. Daha önce benzer bir iş birliğini Halk Eğitim Genel Müdürlüğü ile de gerçekleştiren Singer Türkiye meslek liselerinin ardından, farklı eğitim kurumlarıyla da iş birliği gerçekleştirmeyi planlıyor.