Direktör olarak atandı

Uluslararası tedarik zinciri devi Brambles Grubu’nun bir parçası olan ve Avustralya’da kurulan
CHEP’in 4 yıldır CHEP Türkiye Genel Müdürlüğü görevini yürüten Şafak Aktekin, 2018 Şubat
ayı itibarıyla CHEP Türkiye ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü olarak atandı. Şafak Aktekin; Fas,
Mısır, Tunus ve Cezayir olmak üzere sorumlu olduğu ülkelerin genişlemesiyle beraber
Avustralya yatırımlarını bu bölgede temsil etmeye devam edecek.
Çeşitli görevlerde birçok farklı proje yürüttü
CHEP Türkiye’ye katılmadan önce DHL’de 12 yıl boyunca farklı görevlerde çalışan Şafak
Aktekin, firmada tedarik zinciri süreçlerinin iyileştirilmesine ve maliyet yapılarının
geliştirilmesine yönelik birçok projede yer aldı. Aktekin, CHEP’te Genel Müdür görevini
yürüttüğü 4 yıl boyunca ise üst üste yüksek büyüme oranları yakalayarak Türkiye’ye yapılan
uluslararası yatırımın doğrudan artmasına katkı sağladı.
CHEP hakkında
Uluslararası tedarik zinciri devi Brambles Grubu’nun bir parçası olarak Avustralya’da kurulan CHEP; hızlı tüketim
ürünleri, gıda, içecek ve perakende sektörleri için iş süreçlerini baştan sona optimize eden tedarik zinciri
çözümleri sunmaktadır. CHEP’in sürdürülebilir modeli, onarım ve yeniden kullanıma dayalıdır. CHEP’ten
kiralanan paletler kullanım sonrası toplanıp düzenli olarak bakım ve onarımdan geçirilerek tekrar hizmete
sunulmaktadır. Bu sayede palet yönetimindeki maliyetler düşürülerek tedarik zinciri verimliliği artırılmaktadır.
Dünya çapında 60 ülkede 275 paletlik dolaşım ağı ve 14 bin çalışanı bulunan CHEP, 2009 yılından beri Türkiye’de
faaliyet göstermektedir. Global pazarlardaki tecrübesini Türkiye’deki iş ortaklarının tedarik zinciri yönetimi
ihtiyaçlarını karşılamak için kullanan CHEP; daha iyi gezegen, daha iyi toplumlar, daha iyi iş modeli anlayışını
hayata geçirirken iş süreçlerinde doğal kaynakların korunmasını savunmaktadır. Sürdürülebilir ormanların
oluşturulması, uzun ömürlü ahşap paletlerde kullanılan kerestelerin bu ormanlardan temini, ihtiyaca göre
şekillendirilen havuzlama ve taşımacılık sistemleri sayesinde ham madde ve enerji tasarrufu ilkesini savunan
CHEP; 2020 yılında sıfır israf, sıfır orman tahribi, sıfır karbon emisyonu hedefi için çalışmaktadır.
www.chep.com/tr
Direktör olarak atandı
Şafak Aktekin, CHEP Türkiye ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü olarak atandı. Şubat ayı itibarıyla CHEP Türkiye ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü görevini yürütecek olan Şafak Aktekin, Türkiye’nin yanı sıra Fas, Mısır, Tunus ve Cezayir olmak üzere sorumlu olduğu ülkelerin genişlemesiyle beraber Avustralya yatırımlarını temsil etmeye devam edecek.
19 Şubat 2018 Pazartesi 13:30
Uluslararası tedarik zinciri devi Brambles Grubu’nun bir parçası olan ve Avustralya’da kurulan