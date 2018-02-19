Direktör olarak atandı

Uluslararası tedarik zinciri devi Brambles Grubu’nun bir parçası olan ve Avustralya’da kurulan

CHEP’in 4 yıldır CHEP Türkiye Genel Müdürlüğü görevini yürüten Şafak Aktekin, 2018 Şubat

ayı itibarıyla CHEP Türkiye ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü olarak atandı. Şafak Aktekin; Fas,

Mısır, Tunus ve Cezayir olmak üzere sorumlu olduğu ülkelerin genişlemesiyle beraber

Avustralya yatırımlarını bu bölgede temsil etmeye devam edecek.

Çeşitli görevlerde birçok farklı proje yürüttü

CHEP Türkiye’ye katılmadan önce DHL’de 12 yıl boyunca farklı görevlerde çalışan Şafak

Aktekin, firmada tedarik zinciri süreçlerinin iyileştirilmesine ve maliyet yapılarının

geliştirilmesine yönelik birçok projede yer aldı. Aktekin, CHEP’te Genel Müdür görevini

yürüttüğü 4 yıl boyunca ise üst üste yüksek büyüme oranları yakalayarak Türkiye’ye yapılan

uluslararası yatırımın doğrudan artmasına katkı sağladı.



CHEP hakkında

Uluslararası tedarik zinciri devi Brambles Grubu’nun bir parçası olarak Avustralya’da kurulan CHEP; hızlı tüketim

ürünleri, gıda, içecek ve perakende sektörleri için iş süreçlerini baştan sona optimize eden tedarik zinciri

çözümleri sunmaktadır. CHEP’in sürdürülebilir modeli, onarım ve yeniden kullanıma dayalıdır. CHEP’ten

kiralanan paletler kullanım sonrası toplanıp düzenli olarak bakım ve onarımdan geçirilerek tekrar hizmete

sunulmaktadır. Bu sayede palet yönetimindeki maliyetler düşürülerek tedarik zinciri verimliliği artırılmaktadır.

Dünya çapında 60 ülkede 275 paletlik dolaşım ağı ve 14 bin çalışanı bulunan CHEP, 2009 yılından beri Türkiye’de

faaliyet göstermektedir. Global pazarlardaki tecrübesini Türkiye’deki iş ortaklarının tedarik zinciri yönetimi

ihtiyaçlarını karşılamak için kullanan CHEP; daha iyi gezegen, daha iyi toplumlar, daha iyi iş modeli anlayışını

hayata geçirirken iş süreçlerinde doğal kaynakların korunmasını savunmaktadır. Sürdürülebilir ormanların

oluşturulması, uzun ömürlü ahşap paletlerde kullanılan kerestelerin bu ormanlardan temini, ihtiyaca göre

şekillendirilen havuzlama ve taşımacılık sistemleri sayesinde ham madde ve enerji tasarrufu ilkesini savunan

CHEP; 2020 yılında sıfır israf, sıfır orman tahribi, sıfır karbon emisyonu hedefi için çalışmaktadır.

www.chep.com/tr