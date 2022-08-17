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Doğanlar Mobilya Grubu’ndan kadın istihdamında büyük adım

Doğanlar Mobilya Grubu, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ile imzaladığı ‘’ Sanayide Kadın Eli Projesi’’ kapsamında kadın istihdamına verdiği önemin altını tekrar çizdi.

Doğanlar Mobilya Grubu’ndan kadın istihdamında büyük adım

Bünyesinde yer alan Doğtaş, Kelebek, Lova Yatak, Kelebek Mutfak Banyo ve Ruum Store markalarıyla, Türk mobilya sektörünün lider gruplarından olan Doğanlar Mobilya Grubu, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ile ‘’ Sanayide Kadın Eli Projesi’’ özelinde bir protokol imzaladı.

Proje kapsamında eğitim almış ancak henüz istihdama katılamamış, çalışmaya istekli kadınların sanayide nitelikli istihdam ihtiyacına yönelik olarak değerlendirilmesi ve istihdam açığının karşılanması hedefleniyor. Protokol; Doğanlar Mobilya Grubu İnsan Kaynakları Uzmanı Aslı Arslan, Doğanlar Mobilya Grubu İdari İşler Şefi Ömer Acar, Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin ve Düzce Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Serap Küçük’ün imzalarıyla hayata geçti.

Doğanlar Mobilya Grubu CEO’su İsmail Doğan:”

Doğanlar Mobilya Grubu CEO’su İsmail Doğan konuyla ilgili yaptığı açıklamada nitelikli insan kaynağına vurgu yaparak, Doğanlar Mobilya Grubu’nda, kadın yönetim kurulu üyeliği 50 gibi yüksek bir orana sahip olduğunu, bu oranı genele yaymayı arzuladıklarını dile getirdi. Grupta kadın istihdam oranının 32 seviyesinde olduğunun bilgisini vererek, bu oranın daha yukarılara taşınmasının önemine dikkat çeken Doğan, “bu anlamda Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ile imzaladığımız ‘Sanayide Kadın Eli Projesi’’ çok değerli bir çalışma. Çalışma isteğine sahip nitelikli kadın gücünün, sanayinin her alanında fark yaratacağına inanıyorum. Bu projeyle aramıza katılacak kadın çalışma arkadaşlarımızın, gençlere de örnek olacağına ve bu alanda daha fazla kadının aktif rol almasına destek olacağını ümit ediyorum.” şeklinde konuştu. 

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Doğanlar Mobilya GrubuKadın IstihdamıBüyük Adım
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