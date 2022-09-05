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Doğtaş’ta Üst Düzey Atama  

Doğtaş bünyesinde uzun seneler farklı pozisyonlarda görev yapan Cihan Engin Pusuluk ‘Satış ve Ticari Pazarlama Direktörü’ pozisyonuna atandı.  

Doğtaş’ta Üst Düzey Atama  

Doğtaş’ın yeni Satış ve Ticari Direktörü Cihan Engin Pusuluk olarak belirlendi. Çalışma hayatına 2013 Kasım ayında başlayan Pusuluk, 2019 yılına kadar iş geliştirme ve e-ticaret alanında deneyim kazandı. 2019 – 2022 yılları arasında Doğtaş’ta Satış ve Ticari Pazarlama Müdürü olarak çalıştı. Temmuz ayı itibariyle ise Doğtaş bünyesinde Satış ve Ticari Pazarlama Direktörü olarak yer almayadevam ediyor.
 
Bugüne kadar Doğtaş’ta birçok başarılı projeye imza atan Pusuluk, yeni görevi kapsamında Türkiye’deki bayi ve mağazacılık satış ağının yapılandırılması, genişletilmesi, şirketin gelecek hedefleri doğrultusunda inşa edilmesi süreçlerini yönetecek.
 
Pusuluk, “Pazarlama ve Marka Yönetimi” ve “İnsan Kaynakları Yönetimi” alanlarında yüksek lisans derecesine sahip.

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