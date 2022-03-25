Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner25
İzmir'e dev yatırım
İzmir'e dev yatırım
Üç ödül birden
Üç ödül birden kazandı
İyilik hareketi Ağrı’da
İyilik hareketi Ağrı’da
Başkan güven tazeledi
Başkan güven tazeledi
Bu staj iş buluyor
Bu staj iş buluyor

DRD Filo Kiralama’ya yeni genel müdür

DRD Filo Kiralama yeni Genel Müdürü Özgür Kara oldu. 

DRD Filo Kiralama’ya yeni genel müdür

Özgür Kara, İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi’nde Uluslararası İşletme üzerine yaptı.  Profesyonel hayatına Garanti Bankası’nda başlayan Kara, sırasıyla Garanti Faktoring, TEB, HSBC bankalarında çeşitli yöneticilik görevlerinde bulundu. 

DRD Filo Kiralama bünyesine katılmadan önce Tam Faktoring’de Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi. 2015 yılında otomotiv sektörüne geçiş yaparak DRD Filo Kiralama’ya katılan Kara, 2020 yılından itibaren Ticari Operasyonlar Direktörü olarak görev yapıyordu.
 

İlgili Galeriler
Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
Anahtar Kelimeler:
DRD Filo KiralamaÖzgür Kara
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1