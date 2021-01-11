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Dünya devine yeni atama

Dünya nüfusunun yüzde 90’ını kapsayan 100’den fazla ülkede faaliyet gösteren Nielsen'in Türkiye Perakendeci Hizmetleri Direktörlüğü görevine Serhat Sükan getirildi.

Dünya devine yeni atama

Serhat Sükan, Nielsen Türkiye Perakendeci Hizmetleri Direktörlüğü görevine getirildi. Hızlı tüketim ürünleri konusunda faaliyet gösteren farklı şirketlerde satış, pazarlama ve ticari pazarlama alanlarında çeşitli görevlerde bulunan Serhat Sükan, 2014 yılında Nielsen Türkiye’ye Perakende Ölçüm Hizmetleri departmanında Lokal Firmalardan Sorumlu Grup Müdürü olarak transfer oldu. Nielsen Türkiye Perakende Hizmetleri Direktörü olarak atanmadan önce ise Nielsen Türkiye ofisinde Lokal Firmalar ve Gıda Endüstrisinden Sorumlu Direktör olarak çalışıyordu.

Serhat Sükan, hızlı tüketim ürünlerinin farklı alanlarında çok çeşitli görevlerde bulunmanın da getirmiş olduğu deneyim ile 360 derecelik bütünsel açıdan bakarak analitik ve yaratıcı düşünme, konulara farklı perspektiflerden bakma yeteneği ve dinamizmine sahip. Serhat Sükan, Türkiye’deki perakendecilere Nielsen uzmanlığıyla güçlü bir destek vermek üzere bundan böyle Nielsen Türkiye Perakendeci Hizmetleri Direktörü olarak görev yapacak.

Nielsen Hakkında

Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) tüketicilerin İzledikleri ve Satın Aldıklarıyla ilgili kapsamlı bir anlayış sunan global bir performans yönetimi şirketidir. Nielsen’in Watch segmenti medya ve reklam müşterilerine içeriğin –video, ses ve metin- tüketildiği tüm cihazlardan edinilen Toplam İzleyici ölçümleri hizmeti sağlar. Buy segmenti ise paketli tüketim malları üreticileri ve perakendecilere perakende performans ölçümüyle ilgili endüstrinin tek global bakış açısını sunar. Nielsen Watch ve Buy segmentleri ile diğer veri kaynaklarından edindiği bilgiyi entegre ederek müşterilerine hem dünya sınıfında ölçümler hem de performanslarını geliştirecek mantıksal analizler sağlar. Bir S&P 500 firması olan Nielsen dünya nüfusunun %90’ını kapsayan 100’den fazla ülkede faaliyet göstermektedir. Daha fazla bilgi için www.nielsen.com adresini ziyaret edin.

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