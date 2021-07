E-ticarete yeni giriş yapacaklara öneriler

İnternetten gerçekleştirilen alışveriş salgın sürecinde ortalamanın çok üzerinde artarak bir çok işletmenin e-ticaretin önemini daha iyi anlamasını sağladı. Bilişim Sanayicileri Derneği’nin (TÜBİSAD) açıkladığı e-ticaret raporuna göre Türkiye’de e-ticaret harcamaları pandeminin etkisiyle yüzde 45 oranında artarken, toplam e-ticaret harcamaları da 226 milyar TL’ye yükseldi.

“İşin mutfağında olan uzmanlardan destek alın”

Online alışverişe artan talep ile birlikte kişilerin ‘e-ticaret nasıl yapılır’ sorusuna yanıt aradığına dikkat çeken Meydaneticaret’in Kurucusu Şerif Temizkan, e-ticarete yeni başlayacaklar için önerilerini sıraladı.

İnternet üzerinden ticaret yapmak isteyen firmaların ilk iş olarak internet alt yapılarını hazırlaması gerektiğini belirten Temizkan, “ E- ticaret yapmaya karar verdikten sonra pazara hangi ürünle gireceğiniz büyük önem taşıyor. Bununla ilgili detaylı bir araştırma yapmak gerekiyor. Şunu unutmamakta fayda var; satmayı düşündüğünüz ürün farklı yaştan her insanın karşısına internet ortamında mutlaka çıkacaktır. İnternet sürekli olarak kendini yenileyen ve geliştiren bir alan. O yüzden mutlaka işin mutfağında yer alan uzmanlardan destek almaları gerekiyor. Meydaneticaret.com olarak, tüm tasarım seçeneklerine ve iş modellerine göre şekillenebilen bir yönetim paneli sunuyoruz. Bu panel sayesinde tüm müşterilerimize kapsamlı bir hizmet veriyoruz. Satışları artırmayı, departman ve personellerin en iyi operasyon kurgusuna göre verimliliği hedefleyen e-ticaret paketlerimizle müşterilerimizden olumlu bildirimler alıyoruz. Yönetici panelinde kolay yönetilebilir işletme araçlarıyla birlikte müşterilerimizin istek ve ihtiyaçlarına göre işlevsel modülleri entegre ederek çok daha güçlü bir yapı oluşturuyoruz” dedi.

“Ödeme seçeneklerini çoğaltın, ürün tanıtımını iyi yapın”

Şerif Temizkan yeni başlayanların hazırlık aşamasında satışı gerçekleştirilecek ürünü iyi tanıtmasını öneriyor. Geliştirilen sitede ödeme seçenekleri, kargo avantajları, teknik destek elemanları, çevirim içi hizmet, online ulaşım gibi her türlü bilginin gerekliliğine değinen Temizkan şu açıklamalarda bulundu: “İnternette satışı gerçekleştirilen ürünlere her gün bir yenisi ekleniyor. Ürününüzün hangi pazara ait olduğunu ve bütçenizi belirleyin. Ürününüzü sergileyin, tanıtın, sosyal medyayı mutlaka kullanın. Reklamın her şey demek olduğunu unutmayın. Ödeme seçeneklerini çoğaltın, satışa destek olacak kampanyalar düzenleyin. Ürünün tasarımı, üretim aşamaları, kullanılan materyallerin neler olduğuna dair bir tanıtım filmi ya da bir katalog hazırlayın. Kısaca ürünün tanıtımının iyi yapılması gerekiyor. Müşteriler, ödeme seçenekleri, kargo avantajları, teknik destek elemanları, çevirim içi hizmet, online ulaşım gibi her türlü bilgiye sitenizden ulaşabilmeli. Kolay erişilebilmeleri, hızlı sipariş verebilmeleri, soruların hızlı yanıtlanması müşterinizin ilgisini çekebilir.”

“Güvenli e-ticaret yazılımı kullanın”

Meydaneticaret’in Kurucusu Şerif Temizkan, ticaret sitelerinin güvenli e -ticaret yazılımına ihtiyaç duyduğunu bildirdi. Temizkan, e-ticarette, küçük bütçelerle ticaret yapabilme imkânı olduğunun altını çizerek, “Tüm bunları yaparken güvenli e-ticaret yazılımı kullanın. Yazılımın güvenilir olması, sitenizin kesintisiz bir şekilde hizmet vermesiyle ilişkilidir. Meydaneticaret.com olarak bu konuda en güvenilir hizmeti sunuyoruz. E-ticaretin hayatımıza sunduğu bir diğer kolaylık da zaman ve mekân kavramını ortadan kaldırması. Satıcılar, e-ticaret ile 7/24 satış yapabilme imkânı sunuyor. Müşteriler dilediği yerde dilediği saatte sipariş verebiliyor. Bunun yanı sıra bütçe konusunda da avantaj sağlıyor. E-ticarette, küçük bütçelerle ticaret yapabilme imkânı yakalayabilirsiniz. Ürününüzün çeşitliliğini dilediğiniz kadar artırabilir, istediğiniz kadar ürün sergileyebilirsiniz. Geniş kitlelere uzanan bir pazara sahip olabilirsiniz. Zamandan büyük oranda tasarruf edebilirsiniz” ifadelerini kullandı.