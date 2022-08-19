EY Girişimci Kadın Liderler Programı 2022 başvuruları açıldı

Uluslararası alanda denetim, danışmanlık, vergi, strateji ve kurumsal finansman hizmetleri sunan EY’ın düzenlediği ve küresel çapta 15. yılını kutlayan Girişimci Kadın Liderler Programı (EY Entrepreneurial Winning Women Programı), Türkiye’de bu yıl altıncı kez düzenleniyor. EY Türkiye, girişimci kadınları uluslararası pazarlarda etkin faaliyet göstermeye ve rekabet etmeye hazırlamayı amaçlayan program kapsamında bugüne kadar toplam 50 kadın girişimciye destek verdi.

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da EMEIA Bölgesi (Avrupa, Orta Doğu, Hindistan ve Afrika) genelinde düzenlenecek EY Girişimci Kadın Liderler Programı’na katılmak isteyen kadın girişimciler, başvurularını 12 Ağustos 2022 tarihine kadar yapabilecek. Başvuruların bağımsız bir jüri tarafından değerlendirilmesinden sonra seçilecek olan kadın girişimcilere, program kapsamında ücretsiz eğitimler ve destekler sağlanacak. Kadın girişimcilerin, iş dünyasının başarılı liderlerinin bilgi ve deneyimlerinden yaralanabilecekleri bir ağa katılmalarına, şirketlerini ciro ve istihdam anlamında büyütmelerine imkân sağlayacak olan program, girişimcilere şirketlerini büyütmek için ihtiyaç duydukları birçok alanda özel destek sunacak.

Program katılımcılarının şirketleri hızla büyüyor

EY, program katılımcıları için geniş kaynaklara, zengin ağlara ve teknik bilgilere erişim sağlayarak vizyoner kadınların pazar lideri olma yeteneklerini güçlendirmeye destek oluyor. Aynı zamanda, program 48 ülkeyi kapsayan ve 700'den fazla başarılı kadın girişimciden, ilham veren rol modellerden oluşan küresel bir topluluk yaratıyor.

Programın kadın girişimcilere sağladığı olanaklar:

EY Girişimci Kadın Liderler Programı katılımcılarına, kadın girişimcilerden oluşan uluslararası bir ağa dahil olarak yıl boyunca sürecek özel bir programda yer alma fırsatı sunuyor. Katılımcılar program kapsamında şu olanaklara sahip olacak:

Türkiye’nin en başarılı girişimcileri ve iş liderlerinin de dahil olduğu seçkin bir ağa katılma

İş stratejileri ve uygulamaları hakkında en güncel sorular, araştırmalar ve yönetim konuları ile ilgili bilgi edinme

Potansiyel ortakları, stratejik iş birlikleri, müşterileri ve tedarikçileri etkin bir şekilde tanımlama ve potansiyel sermaye kaynaklarına giden yolları bulmak için gerekli becerileri geliştirme

Bire bir desteğe erişim avantajı elde etme

Liderlik ve iş becerilerini güçlendirme, kıdemli danışmanlarla ve deneyimli girişimcilerle toplantılar yaparak büyüme fırsatlarını belirleme

Kurumsal yöneticiler, yatırımcılar ve medya arasında hem kendileri hem de şirketleri için görünürlüğü artırarak olası yeni iş birlikleri ve fırsatlar yaratma

48 ülkede 700'den fazla kadın girişimciden ve ilham veren rol modellerden oluşan küresel bir topluluğa dahil olma

Kimler katılabilir?

EY Girişimci Kadın Liderler Programı'na katılmak isteyen kadın girişimcinin, şirketinde en az yüzde 25 hisse sahibi olması ve ana karar vericilerden biri olarak yer alması gerekiyor. Bunun yanı sıra, başvuran girişimcinin işlerini büyütme ve uluslararası pazarlara açılma hedefinin olması da bekleniyor. Ayrıca şirketin Türkiye merkezli olması, en az 3 yıldır faaliyet göstermesi ve son iki yılda yıllık olarak en az 3 milyon TL ciro elde etmiş olması şartlar arasında yer alıyor. EY Girişimci Kadın Liderler Programı'na başvurmak isteyen kadın girişimciler, 12 Ağustos 2022 tarihine kadar www.ey.com/tr_tr/ey- turkiye-girisimci-kadin- liderler-programi web sitesi üzerinden form doldurarak başvuru yapabilecek.