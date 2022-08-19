Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner25
Kriptoyu konuşacaklar
Kriptoyu konuşacaklar
Büyümeye devam
Büyümeye devam ediyor
Özel tatil paketi!
Özel tatil paketi!
Bomi Group'u aldı
Bomi Group'u aldı
Dask'ın önemi
DASK çok önemli

EY Girişimci Kadın Liderler Programı 2022 başvuruları açıldı

EY tarafından düzenlenen Girişimci Kadın Liderler Programı’nın 2022 dönemi için başvuru süreci başladı. İşlerini geliştirmeyi ve dünya çapında büyümeyi hedefleyen kadın girişimcileri destekleyen program, katılımcılarına eğitim, iş geliştirme, mentorluk ve networking (ağ oluşturma) alanlarında destek sunacak. EY Girişimci Kadın Liderler Programı’na başvurular 12 Ağustos 2022’ye kadar EY Türkiye web sitesi üzerinden yapılabilecek.

EY Girişimci Kadın Liderler Programı 2022 başvuruları açıldı

Uluslararası alanda denetim, danışmanlık, vergi, strateji ve kurumsal finansman hizmetleri sunan EY’ın düzenlediği ve küresel çapta 15. yılını kutlayan Girişimci Kadın Liderler Programı (EY Entrepreneurial Winning Women Programı), Türkiye’de bu yıl altıncı kez düzenleniyor. EY Türkiye, girişimci kadınları uluslararası pazarlarda etkin faaliyet göstermeye ve rekabet etmeye hazırlamayı amaçlayan program kapsamında bugüne kadar toplam 50 kadın girişimciye destek verdi. 

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da EMEIA Bölgesi (Avrupa, Orta Doğu, Hindistan ve Afrika) genelinde düzenlenecek EY Girişimci Kadın Liderler Programı’na katılmak isteyen kadın girişimciler, başvurularını 12 Ağustos 2022 tarihine kadar yapabilecek. Başvuruların bağımsız bir jüri tarafından değerlendirilmesinden sonra seçilecek olan kadın girişimcilere, program kapsamında ücretsiz eğitimler ve destekler sağlanacak. Kadın girişimcilerin, iş dünyasının başarılı liderlerinin bilgi ve deneyimlerinden yaralanabilecekleri bir ağa katılmalarına, şirketlerini ciro ve istihdam anlamında büyütmelerine imkân sağlayacak olan program, girişimcilere şirketlerini büyütmek için ihtiyaç duydukları birçok alanda özel destek sunacak. 

Program katılımcılarının şirketleri hızla büyüyor

EY, program katılımcıları için geniş kaynaklara, zengin ağlara ve teknik bilgilere erişim sağlayarak vizyoner kadınların pazar lideri olma yeteneklerini güçlendirmeye destek oluyor. Aynı zamanda, program 48 ülkeyi kapsayan ve 700'den fazla başarılı kadın girişimciden, ilham veren rol modellerden oluşan küresel bir topluluk yaratıyor.

Programın kadın girişimcilere sağladığı olanaklar:

EY Girişimci Kadın Liderler Programı katılımcılarına, kadın girişimcilerden oluşan uluslararası bir ağa dahil olarak yıl boyunca sürecek özel bir programda yer alma fırsatı sunuyor. Katılımcılar program kapsamında şu olanaklara sahip olacak:  

  • Türkiye’nin en başarılı girişimcileri ve iş liderlerinin de dahil olduğu seçkin bir ağa katılma
  • İş stratejileri ve uygulamaları hakkında en güncel sorular, araştırmalar ve yönetim konuları ile ilgili bilgi edinme
  • Potansiyel ortakları, stratejik iş birlikleri, müşterileri ve tedarikçileri etkin bir şekilde tanımlama ve potansiyel sermaye kaynaklarına giden yolları bulmak için gerekli becerileri geliştirme
  • Bire bir desteğe erişim avantajı elde etme
  • Liderlik ve iş becerilerini güçlendirme, kıdemli danışmanlarla ve deneyimli girişimcilerle toplantılar yaparak büyüme fırsatlarını belirleme
  • Kurumsal yöneticiler, yatırımcılar ve medya arasında hem kendileri hem de şirketleri için görünürlüğü artırarak olası yeni iş birlikleri ve fırsatlar yaratma
  • 48 ülkede 700'den fazla kadın girişimciden ve ilham veren rol modellerden oluşan küresel bir topluluğa dahil olma

Kimler katılabilir?

EY Girişimci Kadın Liderler Programı'na katılmak isteyen kadın girişimcinin, şirketinde en az yüzde 25 hisse sahibi olması ve ana karar vericilerden biri olarak yer alması gerekiyor. Bunun yanı sıra, başvuran girişimcinin işlerini büyütme ve uluslararası pazarlara açılma hedefinin olması da bekleniyor. Ayrıca şirketin Türkiye merkezli olması, en az 3 yıldır faaliyet göstermesi ve son iki yılda yıllık olarak en az 3 milyon TL ciro elde etmiş olması şartlar arasında yer alıyor. EY Girişimci Kadın Liderler Programı'na başvurmak isteyen kadın girişimciler, 12 Ağustos 2022 tarihine kadar www.ey.com/tr_tr/ey-turkiye-girisimci-kadin-liderler-programi web sitesi üzerinden form doldurarak başvuru yapabilecek. 

İlgili Galeriler
Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
Anahtar Kelimeler:
EY Girişimci Kadın Liderler Programı2022 Başvuruları Açıldı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1