Genel Müdür Gökhan Işık oldu

Global kaynak sektörünün lider kuruluşu Lincoln Electric’in Türkiye, Rusya ve BDT’den sorumlu Genel Müdürü Gökhan Işık oldu. Türkiye, Rusya ve CIS bölgelerinden sorumlu olacak olan Gökhan Işık 2008’den bu yana şirkette Finans Direktörü olarak görev alıyordu. Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Chicago DePaul Üniversitesi'nde MBA programını tamamlayan Işık; Lincoln Electric Türkiye’nin bulunduğu bölgelerde konumunu güçlendirmek üzere yenilikçi çalışmalara imza atacak.

Kariyerine Maliye Bakanlığı'nda başlayan ve 1996 yılında Avon Kozmetik’te Finans Müdürü olarak görev alan Gökhan Işık; 2006- 2008 yılları arasında Exxon Mobil’de Kredi Süpervizörü olarak çalışmalarını sürdürdü. Işık; Lincoln Electric Türkiye Genel Müdürlüğü’ne getirilmeden önce şirkette 11 yılı aşkın süredir Finans Direktörlüğü görevini yürütüyordu.

Gökhan Işık, son yıllarda gerek yurtiçi gerekse yurt dışında hayata geçirdiği projelerle dikkatleri üzerine çeken Lincoln Electric Türkiye’nin dünya çapında kaynak sarf malzemeleri ve ekipman sağlayıcısı olma hedefinde önemli bir rol oynayacak.